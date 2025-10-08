Metales preciosos: el oro rompe la barrera de los US$4000, inversores buscan activos de refugio

Por Anmol Choubey y Anushree Mukherjee

8 oct (Reuters) - El oro al contado superó por primera vez la barrera de los 4000 dólares la onza el miércoles, en un repunte sin precedentes debido a la incertidumbre geopolítica y económica, así como a las expectativas de recortes de las tasas de interés en Estados Unidos, impulsando la demanda del activo de refugio seguro.

* El oro al contado subía un 1,6% y se situaba en 4045,19 dólares la onza a las 1538 GMT. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre subían un 1,6% a 4067,00 dólares.

* La plata también se unió al repunte del oro, y tocó un máximo histórico de 49,54 dólares. La plata ha subido un 71% en lo que va de año, beneficiándose de los mismos factores que han impulsado la subida del oro, así como de la escasez en el mercado al contado.

* El oro, tradicionalmente considerado un depósito de valor en tiempos de inestabilidad, ha subido un 54% en lo que va de año, tras ganar un 27% en 2024.

Es uno de los activos más rentables de 2025, superando los avances de los mercados mundiales de renta variable y el bitcóin y las pérdidas del dólar estadounidense y el crudo.

* Su repunte se ha visto impulsado por una combinación de factores, como las expectativas de recortes de las tasas de interés en Estados Unidos, la creciente incertidumbre política y económica, las fuertes compras de los bancos centrales, las cuantiosas entradas en ETF respaldados por oro y el debilitamiento del dólar.

* El cierre del gobierno de Estados Unidos entró en su octavo día el miércoles, retrasando la publicación de datos económicos clave y obligando a los inversores a confiar en fuentes no gubernamentales para evaluar el calendario y el alcance de los recortes de tasas de la Fed.

* Los mercados prevén un recorte de tipos de 25 puntos básicos en la próxima reunión de la Reserva Federal, y una reducción similar en diciembre.

* Las crisis mundiales, como el conflicto de Oriente Medio y la guerra de Ucrania, han avivado la demanda de lingotes, mientras que la agitación política en Francia y Japón se sumó a la huida hacia el oro.

* A escala mundial, las entradas en ETF de oro han alcanzado los US$64.000 millones en lo que va de año, según datos del Consejo Mundial del Oro, con un récord de 17,3 millones sólo en septiembre.

* Desde el punto de vista técnico, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) del oro se sitúa en 88, lo que indica que el metal está sobrecomprado.

* Entre otros metales preciosos, el platino ganó un 2% a US$1651,51, mientras que el paladio subió un 7,2% a US$1433,63, su nivel más alto desde junio de 2023.

(Reporte de Anmol Choubey, Anushree Mukherjee, Kavya Balaraman y Brijesh Patel en Bengaluru. Editado en español por Javier Leira y Ricardo Figueroa)