Metales preciosos: El oro ronda mínimo de tres semanas al caer la demanda por optimismo comercial

28 oct (Reuters) -

Los precios del oro extendían sus pérdidas hasta un mínimo de casi tres semanas, ya que el optimismo sobre un posible acuerdo comercial entre Estados Unidos y China hizo mella en la demanda de lingotes de refugio seguro, mientras que los inversores esperaban con interés los principales anuncios de política monetaria de los bancos centrales esta semana. El oro al contado perdía un 0,2% y cotizaba a US$3974,66 la onza a las 0525 GMT. A comienzos de la sesión, el oro alcanzó su nivel más bajo desde el 10 de octubre. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre perdían un 0,8% hasta los US$3989,10 la onza.

"El deshielo de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China ha provocado una cierta caída del precio del oro debido al descenso de las compras de activos refugio", dijo el analista jefe de mercado de KCM Trade, Tim Waterer.

El domingo, altos responsables económicos chinos y estadounidenses perfilaron el marco de un acuerdo comercial para que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, decidan esta semana.

"Si Trump y Xi tienen una reunión productiva sobre comercio esta semana, esto podría dejar al oro nadando contra la corriente hasta cierto punto. Pero esto podría compensarse si la Fed ofrece un tono a favor de la relajación monetaria con el esperado recorte de tipos esta semana", dijo Waterer.

Trump dijo que creía que se llegaría a un acuerdo con China, y anunció una avalancha de acuerdos sobre comercio y minerales críticos en Malasia con cuatro naciones del sudeste asiático durante la primera parada de su viaje de cinco días a Asia.

El martes, las bolsas asiáticas consolidaban sus fuertes ganancias recientes, ya que las esperanzas de un deshielo de las tensiones comerciales mundiales mantenían el apetito por el riesgo. Se espera que la Reserva Federal de Estados Unidos recorte los tipos de interés al final de su reunión de política monetaria del miércoles, por lo que los inversores están a la espera de las orientaciones futuras del presidente de la Fed, Jerome Powell.

Mientras tanto, se espera que el Banco Central Europeo y el Banco de Japón mantengan los tipos esta semana.

Los precios del oro han subido cerca de un 53% este año, alcanzando un máximo histórico de US$4381,21 el 20 de octubre, impulsados por la incertidumbre geopolítica y económica, las apuestas a una bajada de tipos y las compras sostenidas de los bancos centrales. Por otra parte, la plata al contado caía un 0,5% a US$46,68 la onza, el platino bajaba un 1% a US$1574,25 y el paladio ganaba un 1,1% a US$1417,30.