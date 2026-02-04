METALES PRECIOSOS-El oro roza los 5.100 dólares impulsado por tensión entre EEUU e Irán

Por Ishaan Arora

4 feb (Reuters) -

El precio del oro repuntaba el miércoles hasta situarse cerca de los 5.100 dólares, respaldado por la demanda ⁠de activos refugio, mientras las renovadas ⁠tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán aumentaron el atractivo del metal precioso un día después de que registrara su mejor jornada en más de 17 años. El ⁠oro al ‌contado avanzaba ​un 2,9% hasta los 5.082,94 dólares por onza, a las 0813 GMT, tras subir casi un ​6% el martes, su mayor ganancia diaria desde noviembre de 2008. El oro alcanzó un ‌máximo histórico de 5.594,82 dólares el jueves pasado. Los futuros del ‌oro estadounidense para entrega en abril subían ​un 3,4%, hasta los 5.103,50 dólares por onza.

El ejército estadounidense derribó el martes un dron iraní que se acercó "agresivamente" al portaaviones Abraham Lincoln en el mar Arábigo, según informó el ejército estadounidense.

El oro se está recuperando desde el mínimo de 4.403,24 dólares alcanzado el lunes, tras la mayor caída en dos días en décadas.

"Tras una subida tan pronunciada, era de esperar una corrección, no ha sido una sorpresa y, con la recuperación del oro, ⁠los fundamentos no han cambiado mucho", dijo Soni Kumari, analista de ANZ, quien añadió que el contexto geopolítico y económico se ​mantiene prácticamente sin cambios.

Goldman Sachs dijo el miércoles que veía un riesgo alcista significativo para su previsión de 5.400 dólares para el oro este año, debido a que los bancos centrales mantienen su ritmo reciente de acumulación y los inversores privados intensifican las compras de ETF de oro.

"De cara al futuro... esperamos los mismos niveles de 5.600 dólares (para el oro) a finales del primer semestre o a ⁠finales de abril, mientras que los precios seguirán subiendo a partir de entonces y nuestro objetivo para ​finales de año es de 6.000 dólares/onza", afirmó Jigar Trivedi, analista de investigación de IndusInd Securities. La plata al contado subía un 6,1% hasta los 90,34 dólares la onza. El jueves alcanzó un máximo histórico de 121,64 dólares, pero el lunes ‍cayó a un mínimo mensual de 71,33 dólares, tras registrar el viernes una caída récord del 27% en una sola sesión.

Los mercados esperan ahora los datos de nóminas privadas de ADP para obtener más pistas sobre la trayectoria de la política de la Reserva Federal, a pesar de que el cierre parcial de la Administración de Estados ​Unidos ha retrasado el esperado informe de empleo de enero. El platino al contado subía un 5,6% hasta los 2.334,25 dólares por onza, mientras que el paladio ganaba un 5,4% hasta los 1.826,21 dólares. (Información de Ishaan Arora en Bangalore; información adicional de Swati ‍Verma; edición de Sherry Jacob-Phillips, Ronojoy Mazumdar y Mrigank Dhaniwala; editado en español por Patrycja Dobrowolska)