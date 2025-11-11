METALES PRECIOSOS: El oro roza máximos de tres semanas ante un posible recorte de tipos de la Fed

Por Brijesh Patel

11 nov (Reuters) -

El precio del oro subía el martes hasta alcanzar su nivel más alto en casi tres semanas, favorecido por las crecientes expectativas de un nuevo recorte de los tipos de interés de la Reserva Federal de EEUU en diciembre y el cierre de la Administración estadounidense. El oro al contado subía un 0,7%, hasta los US$4.142,72 por onza, a las 0458 GMT, alcanzando su nivel más alto desde el 23 de octubre. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre avanzaban un 0,7%, a US$4.148,80 la onza.

El Senado estadounidense aprobó el lunes un acuerdo que restablecería la financiación federal y pondría fin al cierre más prolongado de la Administración.

Indicadores económicos clave, como el dato de nóminas no agrícolas, se han retrasado debido al cierre. Una reapertura de la Administración en los próximos días ofrecerá más claridad sobre las perspectivas económicas de Estados Unidos y la senda de tipos de interés de la Fed.

"La idea de que el cierre está llegando a su fin se interpretó más bien como un levantamiento del nivel de incertidumbre que dio permiso a los mercados para volver a comprometerse con lo que ha sido una de las principales narrativas especulativas este año", dijo Ilia Spivak, jefe de macro global de Tastylive.

"La tendencia para el resto del año sigue siendo alcista. En este momento, el camino de menor resistencia para el oro es volver a los máximos de octubre, y después podríamos ir hacia arriba", añadió.

La semana pasada, los datos mostraron que la economía estadounidense perdió puestos de trabajo en octubre, entre pérdidas en los sectores público y minorista.

La confianza de los consumidores estadounidenses se debilitó a un mínimo de 3 años y medio a principios de noviembre, en un escenario de preocupación por las consecuencias económicas del cierre, según mostró una encuesta el viernes.

Los operadores valoran en un 64% la probabilidad de que la Fed recorte los tipos en 25 puntos básicos el mes que viene, según la herramienta FedWatch de CME Group.

El gobernador de la Fed Stephen Miran que un recorte de tipos de 50 puntos básicos sería apropiado para diciembre, señalando que la inflación está cayendo mientras que la tasa de desempleo está subiendo.

El oro, que no ofrece rendimientos, tiende a comportarse bien en un entorno de tipos de interés bajos y en momentos de incertidumbre económica. Por otra parte, la plata al contado se revalorizaba un 0,8%, hasta los US$50,94 la onza, el platino subía un 0,4%, hasta los US$1.584,40, y el paladio ganaba un 1,4%, hasta los US$1.435,43. (Información de Brijesh Patel en Bengaluru; edición de Rashmi Aich y Subhranshu Sahu; edición en español de Paula Villalba)