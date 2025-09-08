Metales preciosos: el oro roza máximos históricos ante la probable bajada de tipos en EEUU

Por Brijesh Patel

El oro se mantenía firme, cerca de su máximo histórico el lunes, y se acercaba al nivel clave de los 3600 dólares, impulsado por las crecientes expectativas de un recorte de los tipos de interés de la Reserva Federal de EEUU este mes, tras un dato de empleo más débil de lo esperado la semana pasada. El oro al contado cotizaba a 3583,41 dólares la onza a las 0454 GMT. El viernes, el oro alcanzó un máximo histórico de 3599,89 dólares. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre caían un 0,8%, hasta los 3624 dólares.

“El principal motor son los datos de empleo de EEUU y las expectativas ahora de que la Fed podría recortar 50 puntos básicos en septiembre. Es una posibilidad marginal, pero un cambio importante respecto a antes de los datos de empleo”, dijo Kyle Rodda, analista de mercados financieros de Capital.com.

“Básicamente... todos los vientos de cola soplan a favor del oro en estos momentos y, a pesar de un shock inflacionista esta semana, haremos una buena prueba de los 3600 dólares”, añadió. El crecimiento del empleo en EEUU se debilitó bruscamente en agosto, y la tasa de desempleo aumentó a un máximo de casi cuatro años del 4,3%, confirmando que las condiciones del mercado laboral se estaban suavizando y sellando el caso de un recorte de tipos de la Fed la próxima semana.

Según la herramienta FedWatch de CME, los operadores han descontado totalmente un recorte de 25 puntos básicos este mes, con un 8% de probabilidades de un recorte de 50 puntos básicos.

Unos tipos de interés más bajos reducen el coste de oportunidad de mantener y pesan sobre el dólar, lo que hace que el oro sea más barato para los inversores que tienen otras divisas.

La atención se centra ahora en los datos de inflación de EEUU del jueves, que podrían ofrecer más claridad sobre la magnitud del recorte de tipos previsto por la Fed.

El oro ha subido un 37% en lo que va de año, tras un avance del 27% en 2024, impulsado por la debilidad del dólar, las compras de los bancos centrales, la suavización de la política monetaria y la incertidumbre geopolítica y económica generalizada.

El banco central chino añadió oro a sus reservas en agosto y amplió las compras de lingotes por décimo mes consecutivo.

Mientras tanto, los especuladores del oro aumentaban sus posiciones largas netas en 20.740 contratos, hasta 168.862, en la semana finalizada el 2 de septiembre. Por otra parte, la plata al contado caía un 1%, hasta 40,57 dólares la onza. El platino subía un 0,2%, a 1375,33 dólares, y el paladio se mantenía estable, en 1109,50 dólares.

(Información de Brijesh Patel en Bengaluru; edición de Sherry Jacob-Phillips y Rashmi Aich; edición en español de Paula Villalba)