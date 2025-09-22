Metales preciosos: el oro roza máximos históricos mientras los mercados siguen atentos a la Fed

Por Anmol Choubey

22 sep (Reuters) -

El oro subió a máximos históricos el lunes, mientras los inversores se preparaban para una serie de discursos de la Reserva Federal de Estados Unidos y los datos de inflación de esta semana, después de que el banco central redujera los tipos de interés la semana pasada y señalara la posibilidad de una mayor flexibilización. El oro al contado subía un 0,2%, hasta US$3691,53 por onza, a las 0418 GMT. El miércoles, el lingote alcanzó un máximo histórico de US$3707,40. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre avanzaban un 0,6%, hasta US$3727,40. "El oro está de nuevo a las puertas del nivel de los US$3700 y esta semana podrían alcanzarse nuevos máximos si los datos macroeconómicos de Estados Unidos siguen respaldando la narrativa expansionista de la Reserva Federal", afirmó Tim Waterer, analista jefe de mercados de KCM Trade.

La atención del mercado se ha desplazado a la publicación el viernes del índice de precios del gasto en consumo personal (PCE), el indicador de inflación preferido del banco central. "La combinación de una Reserva Federal expansionista y las constantes compras de los bancos centrales mantiene el impulso a favor del oro", dijo Waterer.

Al menos una decena de representantes de la Fed tienen previsto hablar esta semana, incluido el presidente Jerome Powell el martes, mientras los mercados buscan más información sobre las perspectivas de política monetaria del banco central.

La Fed recortó los tipos de interés en 25 puntos básicos el miércoles, al tiempo que advirtió sobre la persistencia de la inflación, lo que arroja dudas sobre el ritmo de la futura relajación.

El viernes, el nuevo gobernador de la Reserva Federal se defendió como responsable político independiente tras disentir a favor de fuertes recortes de los tipos en la reunión del miércoles.

Según la herramienta FedWatch de CME, los inversores esperan en general dos recortes de tipos más este año, de 25 puntos básicos cada uno en octubre y diciembre, con probabilidades del 93% y el 81%, respectivamente.

Los lingotes, que suelen funcionar bien en un entorno de tipos de interés bajos, han subido más de un 40% este año, impulsados por la incertidumbre geopolítica y económica general, las compras de los bancos centrales y la relajación de la política monetaria. La plata al contado subía un 1%, hasta US$43,49 la onza, cerca de su nivel más alto en 14 años. El platino ganaba un 0,4%, hasta US$1409,47, y el paladio avanzaba un 0,8%, hasta US$1157,75. (Información de Anmol Choubey en Bengaluru; edición de Subhranshu Sahu y Sherry Jacob-Phillips; edición en español de María Bayarri Cárdenas)