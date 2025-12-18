METALES PRECIOSOS-El oro roza máximos récord tras débiles datos de inflación en EE. UU.

(.)

Por Anmol Choubey

18 dic (Reuters) - Los precios del oro subieron el jueves, acercándose a máximos históricos, tras datos de inflación en Estados Unidos más débiles de lo esperado que reforzaron las expectativas de recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en 2026.

* El oro al contado subió un 0,6%, a US$4.366,62 la onza, a las 1645 GMT, cerca del máximo histórico de US$4.381,21 alcanzado el 20 de octubre. Los futuros del oro en Estados Unidos también ganaban un 0,6%, a US$4.348,1.

* Los precios al consumidor en Estados Unidos subieron un 2,7% interanual en noviembre, por debajo del 3,1% previsto por los economistas consultados por Reuters. Tras conocerse los datos, los futuros de los fondos federales contemplaron un leve aumento de las probabilidades de que la Fed recorte las tasas en su reunión de enero.

* "El informe (del IPC) fue negativo para el dólar y positivo para el oro (...) y realmente la Fed va a seguir en el punto de mira de cara a 2026, mientras el mercado intenta averiguar cuántos recortes de tasas se prevén para el año que viene", dijo David Meger, director de negociación de metales de High Ridge Futures.

* Los activos que no devengan intereses, como el oro, suelen beneficiarse de un entorno de tasas más bajas.

Los operadores esperan 63 puntos básicos de recortes de la Fed el año que viene, según datos recopilados por LSEG.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que el próximo presidente de la Fed será alguien que apoye unas tasas mucho más bajas, y se espera un anuncio a principios del próximo año.

* En tanto, la plata al contado cayó un 0,7%, a US$65,83 la onza, retrocediendo desde un máximo histórico de US$66,88 en la sesión anterior.

La plata ha superado al oro este año, con una subida del 129%, gracias a la demanda de inversión y a la preocupación por el déficit de oferta.

* En otros metales preciosos, el platino avanzó un 1,4%, a US$1.924,88, su máximo en más de 17 años, mientras que el paladio ganó un 2,8%, a US$1.693,75, su cota más elevada en casi tres años.

(Editado en español por Natalia Ramos y Ricardo Figueroa)