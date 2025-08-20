Metales preciosos: el oro roza mínimos de tres semanas antes de la cumbre de Jackson Hole

Por Ishaan Arora

20 ago (Reuters) - El oro subía el miércoles, pero sigue cerca de mínimos de tres semanas, mientras los inversores están atentos a las minutas de la reunión de julio de la Reserva Federal y al simposio de Jackson Hole, Wyoming, en busca de pistas sobre nuevos recortes de las tasas de interés.

* A las 1009 GMT, el oro al contado ganaba un 0,3%, a US$3325,96 la onza, tras tocar su mínimo desde el 1 de agosto. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre mejoraban un 0,3%, a US$3368,4.

* El índice dólar cotizaba estable tras alcanzar máximos de más de una semana más temprano en la sesión, encareciendo el lingote para los tenedores de otras divisas.

* "Es probable que el oro al contado se mantenga en un rango lateral hasta que la Fed pueda reanudar su ciclo de recorte de tasas, mientras que la resistencia del dólar en lo que va de mes también dificulta su avance", dijo Han Tan, de Nemo.Money.

* Se espera que las minutas de la reunión de julio de la Fed, que se publicarán más tarde en el día, ofrezcan más información sobre las perspectivas económicas del banco central estadounidense.

* El presidente de la Fed, Jerome Powell, intervendrá el viernes en el simposio que celebra cada año la entidad en Jackson Hole, Wyoming.

* El oro suele comportarse bien en un entorno de tasas bajas y en tiempos de incertidumbre económica y geopolítica.

* En otros mercados preciosos, la plata al contado caía un 0,8%, a US$37,06 la onza; el platino ganaba un 0,8%, a US$1316,96; y el paladio bajaba un 0,6%, a US$1108,30.

(Editado en español por Carlos Serrano)