Metales preciosos: el oro se acerca a máximo histórico tras datos en EEUU que apuntan a baja de tasas

Por Sherin Elizabeth Varghese

10 sep (Reuters) - El oro rondó el miércoles máximos históricos, impulsado por expectativas de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés la próxima semana, tras unos datos de inflación más débiles de lo esperado en Estados Unidos.

* El oro al contado subía un 0,5%, a US$3644,49 por onza, a las 1506 GMT, tras alcanzar un máximo histórico de US$3673,95 el martes.

* Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre ganaban un 0,1%, a US$3684,10.

* Los precios de producción estadounidenses cayeron inesperadamente en agosto, arrastrados por un descenso de los costes de los servicios, según mostraron los datos del Departamento de Trabajo.

* Fawad Razaqzada, analista de mercado de City Index y FOREX.com, afirmó que "cualquier debilidad más de los datos estadounidenses debería seguir apoyando al oro, por la posibilidad de que haya más de dos recortes de tasas antes de que acabe el año".

* En un entorno de tipos de interés bajos, el oro suele tener un buen comportamiento.

* Los precios del oro han subido un 38% en lo que va de año, tras una subida del 27% en 2024, impulsados por la debilidad del dólar, la fuerte acumulación de reservas de los bancos centrales, los ajustes monetarios moderados y el aumento de la incertidumbre global.

* Según la herramienta FedWatch de CME Group, los mercados valoran en un 90% la probabilidad de un recorte de tasas de 25 puntos básicos.

* La atención se centra ahora en el índice de precios al consumidor que se publicará el jueves, y que se considera fundamental para la política monetaria de la Fed.

* Entre otros metales preciosos, la plata al contado subió un 0,6%, a US$41,13 la onza. El platino ganó un 1,3%, a US$1386,45 y el paladio avanzó un 3,1%, a US$1182,30. (Reporte de Ishaan Arora en Bengaluru. Editado en Español por Ricardo Figueroa)