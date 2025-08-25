Metales preciosos: el oro se aleja de sus máximos de dos semanas tras el repunte del dólar

Por Brijesh Patel

25 ago (Reuters) -

El oro retrocedía el lunes desde máximos de casi dos semanas, aunque el aumento de las expectativas de recortes de los tipos de interés en Estados Unidos tras el giro a favor de la relajación monetaria del presidente de la Reserva Federal, la semana pasada, dio cierto apoyo al lingote. El oro al contado bajaba un 0,2%, a US$3365,83 la onza, a las 0440 GMT, tras alcanzar el viernes su nivel más alto desde el 11 de agosto. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre cedían un 0,2%, hasta los US$3410,20. El índice del dólar estadounidense subía un 0,2% frente a sus competidores tras caer a mínimos de cuatro semanas, lo que restaba atractivo al oro para los compradores extranjeros.

"Hay un buen nivel de apoyo para el oro en torno a los US$3350 a corto plazo, ya que los comentarios a favor de la relajación monetaria de Powell permitieron al oro marcar un importante mínimo oscilante el viernes", dijo Matt Simpson, analista de City Index.

"Un repunte sostenido probablemente requiera una inflación Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE, por sus siglas en inglés) más suave y unos datos de empleo más débiles en el futuro. Pero como es probable que la inflación siga siendo elevada, las ganancias del oro podrían mantenerse limitadas más allá del esperado rebote inicial".

En la reunión del banco central estadounidense, Powell apuntó el viernes a un posible recorte de tipos del mes que viene, afirmando que los riesgos para el mercado laboral estaban aumentando, pero que la inflación seguía siendo una amenaza, y que la decisión no estaba grabada en piedra.

Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados valoran ahora en un 87% la posibilidad de un recorte de tipos de un cuarto de punto en la reunión de política monetaria del 17 de septiembre y en 48 puntos básicos acumulativos para finales de año.

El oro tiende a apreciarse en un entorno de tipos de interés bajos, lo que reduce el coste de oportunidad de mantener lingotes sin rendimiento.

Los mercados bursátiles asiáticos subían el lunes, mientras los inversores celebraban la probable reanudación de los recortes de tipos en Estados Unidos.

Ahora, los inversores están a la espera de conocer el viernes los precios de consumo personal estadounidenses, que se espera que muestren un aumento de la inflación subyacente hasta su nivel más alto desde finales de 2023, el 2,9%. Por otra parte, la plata al contado se mantenía estable en US$38,81 la onza, el platino caía un 0,4%, a US$1355,47, y el paladio bajaba un 0,8%, a US$1116,82. (Información de Brijesh Patel en Bengaluru; edición de Rashmi Aich y Subhranshu Sahu; editado en español por Patrycja Dobrowolska)