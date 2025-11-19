METALES PRECIOSOS: El oro se beneficia de la aversión al riesgo

Por Brijesh Patel

19 nov (Reuters) -

Los precios del oro subían el miércoles, en un momento en que la aversión al riesgo generalizada elevó la demanda, mientras que los inversores esperaban las actas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal y un dato de empleo estadounidense retrasado para obtener pistas sobre la trayectoria de los tipos de interés del banco central.

El oro al contado subía un 0,5%, a US$4.089,59 por onza, a las 0633 GMT. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre ganaban un 0,6%, hasta los US$4.090,30 la onza.

Los inversores esperan ahora las actas de la última reunión de la Reserva Federal, que se publicarán a lo largo del día, así como el dato de nóminas no agrícolas de septiembre, que se conocerá el jueves tras el retraso provocado por el reciente cierre de la Administración estadounidense.

Los economistas encuestados por Reuters esperan que el dato muestre que los empresarios añadieron 50.000 puestos de trabajo en septiembre.

Los datos mostraron el martes que el número de estadounidenses que reciben subsidios de desempleo se situó en un máximo de dos meses a mediados de octubre.

"El oro ha visto frustrado su impulso por la fortaleza del dólar y las dudas sobre cuándo se producirá el próximo recorte de tipos de la Reserva Federal", dijo Tim Waterer, analista jefe de mercados de KCM Trade.

"Sin embargo, la aversión al riesgo en el mercado ha mantenido al oro en el punto de mira de los inversores como una apuesta segura, lo que ha limitado la caída", añadió. El dólar se mantenía firme frente a sus rivales. Un dólar más fuerte encarece el oro para los tenedores de otras divisas.

Los mercados globales de renta variable se han vuelto marcadamente negativos esta semana, con el S&P 500

en una racha de cuatro días de pérdidas ante la preocupación por las valoraciones de los valores de IA.

El mes pasado, la Fed estadounidense bajó los tipos de interés en 25 puntos básicos, pero su presidente, Jerome Powell, señaló cautela sobre otro recorte de tipos este año, en parte debido a la falta de datos.

Los operadores ven ahora casi un 49% de probabilidades de un recorte de tipos en la reunión de la Fed del 9 y 10 de diciembre, según mostró la herramienta FedWatch de CME Group.

El oro, que no ofrece rendimientos, suele comportarse bien en un entorno de tipos de interés bajos y en momentos de incertidumbre económica.

Por otra parte, la plata al contado subía un 1,3%, a US$51,33 la onza, el platino sumaba un 0,5%, a US$1.542,17, y el paladio avanzaba un 0,8%, a US$1.411,86.

(Información de Brijesh Patel en Bengaluru; edición de Sherry Jacob-Phillips; edición en español de Paula Villalba)