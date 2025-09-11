Metales preciosos: el oro se consolida tras su máximo histórico, pendiente del IPC de EE.UU.

Por Anmol Choubey

11 sep (Reuters) -

Los precios del oro bajaban el jueves, aunque se mantenían cerca de máximos históricos, mientras los inversores esperaban los datos de la inflación al consumo en Estados Unidos, que se publicarán el jueves, tras unas cifras de precios al productor más débiles de lo esperado que reforzaron las expectativas de un recorte de los tipos de interés de la Reserva Federal la próxima semana. El oro al contado perdía un 0,2% y cotizaba a US$3633,97 la onza a las 0411 GMT. El lingote alcanzó un máximo histórico de US$3673,95 el martes. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre descendían un 0,3% a US$3671,90.

“El oro parece estar consolidando las recientes ganancias mientras los mercados esperan los datos del índice de precios al consumo de EEUU y lo que significará para las expectativas de recorte de tipos de la Fed”, dijo Ilia Spivak, jefe de macro global de Tastylive.

Los precios de producción estadounidenses cayeron inesperadamente en agosto debido a los menores márgenes de los servicios comerciales y a los modestos aumentos de los costes de los bienes.

Los inversores se centran ahora en los datos del índice de precios al consumidor (IPC) estadounidense, que se publicarán a las 1230 GMT, y un sondeo de Reuters pronostica un incremento mensual del 0,3% en agosto, tras la subida del 0,2% de julio. Se espera que el IPC haya crecido un 2,9% interanual, frente al 2,7% de julio.

Los datos de nóminas no agrícolas de la semana pasada, más débiles de lo esperado, junto con las estimaciones revisadas que revelan 911.000 puestos de trabajo menos en los 12 meses hasta marzo, han reforzado las expectativas de relajación monetaria. Las solicitudes semanales de subsidio de desempleo, que se publicarán a las 1230 GMT, ofrecerán más información sobre el mercado laboral.

“La tendencia apunta al alza, pero un dato del IPC podría impulsar al dólar y perjudicar a los precios del oro a corto plazo, forzando un retroceso. Sin embargo, las pérdidas pueden ser limitadas, ya que es poco probable que los mercados abandonen las apuestas de recorte de tipos, incluso si las alejan en el tiempo”, dijo Spivak.

Se prevé que la Reserva Federal recorte los tipos de interés en 25 puntos básicos en su reunión del próximo miércoles, mientras que los inversores también han descontado una pequeña posibilidad de reducción de 50 puntos básicos, según la herramienta CME FedWatch.

Los tipos de interés más bajos suelen apoyar al oro, que no genera rendimientos.

Mientras tanto, el Gobierno del presidente de EEUU, Donald Trump, apeló el miércoles el fallo de un juez federal que bloqueó temporalmente el despido de la gobernadora de la Fed Lisa Cook.

En otros mercados, la plata al contado bajaba un 0,1% a US$41,10 la onza. El platino caía un 0,2% a US$1383,50 y el paladio se estabilizaba en US$1173,45. (Información de Anmol Choubey en Bengaluru; edición de Sherry Jacob-Phillips y Mrigank Dhaniwala; editado en español por Patrycja Dobrowolska)