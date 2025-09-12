Metales preciosos: el oro se dirige a su cuarta subida semanal ante las perspectivas sobre la Fed

Por Anmol Choubey

12 sep (Reuters) -

Los precios del oro subían el viernes y se encaminaban a una cuarta subida semanal consecutiva, mientras que la creciente preocupación por el debilitamiento del mercado laboral estadounidense eclipsó los temores a la inflación antes de la esperada bajada de tipos de la Reserva Federal de la próxima semana. El oro al contado subía un 0,6%, a los 3654,37 dólares por onza, a las 0211 GMT. El contrato cerca del máximo histórico de 3673,95 dólares alcanzado el martes. En lo que va de semana, el oro ha subido un 1,9%. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre subían un 0,5% a 3692,80 dólares.

"Ahora el mercado espera una alta probabilidad de al menos tres recortes de los tipos de interés antes de que termine 2025, lo que es mucho más que las proyecciones anteriores de hace dos meses", dijo Kelvin Wong, analista

de mercado de OANDA, añadiendo que esto está ayudando al oro en este momento.

Los precios al consumo en EEUU subieron un 0,4% en agosto, la mayor subida mensual en siete meses, mientras que los datos del miércoles mostraron un descenso inesperado de los precios de producción en EEUU en agosto. Las peticiones semanales de subsidio de desempleo aumentaron la semana pasada, lo que pone de manifiesto un debilitamiento importante de las condiciones del mercado laboral. Esto se produjo tras el informe de empleo estadounidense del pasado viernes, que indicaba que el crecimiento del empleo casi se paralizó en agosto. Según la herramienta Fedwatch de CME, se prevé que la Reserva Federal baje su tipo de interés oficial en 25 puntos básicos el miércoles, con una pequeña posibilidad de reducción de 50 puntos básicos. (Información de Anmol Choubey en Bengaluru; edición de Eileen Soreng y Sherry Jacob-Phillips; editado en español por Irene Martínez)