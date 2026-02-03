METALES PRECIOSOS-El oro se dirige a su mayor alza diaria desde 2008, inversores compran tras fuerte caída

Por Noel John

3 feb (Reuters) - Los precios del oro y la plata subían con fuerza el martes, con el ⁠oro registrando su mayor ⁠alza diaria desde noviembre de 2008, ya que los inversores se lanzaban a comprar estos metales tras su mayor caída de dos días en ⁠décadas.

* El ‌oro al ​contado subía un 5,5% a 4.921,42 dólares la onza a las 0944 GMT. ​Se está recuperando desde el mínimo de 4.403,24 dólares alcanzado el lunes, mientras ‌que la marca de 5.594,82 dólares la onza ‌alcanzada la semana pasada sigue siendo, por ​ahora, un máximo histórico.

* Los futuros del oro estadounidense para entrega en abril subían un 6,3%, a 4.945,60 dólares la onza.

* La plata ganaba un 9,2% a 86,7 dólares la onza el martes, tras registrar una caída récord del 27% en un solo día el viernes y caer otro 6% el lunes.

* "El mercado se sobrevendió tras el anuncio del presidente de Estados ⁠Unidos, Donald Trump, de nominar a Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal. Lo que ​vemos hoy es un repunte", afirmó Peter Fertig, analista de Quantitative Commodity Research. "También se observa que los inversores que han vendido para obtener ganancias ahora consideran que los precios vuelven a ser atractivos para comprar".

* Aunque los inversores esperan que Warsh se incline por recortar las tasas de interés, prevén que endurecerá el balance de la Fed, una medida ⁠que suele favorecer al dólar.

* En tanto, CME Group también elevó los requisitos de margen ​para los futuros de metales preciosos, lo que supuso una carga adicional para los precios.

* Sin embargo, los analistas consideran que la tendencia alcista del metal amarillo continuará y esperan que alcance nuevos ‍máximos históricos a finales de este año.

* Por otra parte, la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos anunció el lunes que el esperado informe de empleo de enero no se publicará este viernes debido al cierre parcial del Gobierno federal.

* En cuanto a otros metales preciosos, el ​platino al contado subía un 5,3% a 2.233,95 dólares por onza tras alcanzar un máximo histórico de 2.918,80 dólares el 26 de enero, mientras que el paladio ganaba un 4,2% a 1.792,35 dólares. (Reporte de Noel ‍John en Bangalore; edición de Ronojoy Mazumdar; Editado en Español por Ricardo Figueroa)