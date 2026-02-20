METALES PRECIOSOS-El oro se dirige hacia una pérdida semanal mientras el dólar avanza

Por Pablo Sinha

20 feb (Reuters) -

El oro se estabilizaba el viernes, pero se encaminaba ‌hacia una caída ‌semanal, ⁠mientras el dólar subía a su máximo en casi un mes y los inversores esperaban ​datos clave ⁠sobre ⁠la inflación en Estados Unidos para evaluar la política ​monetaria de la Reserva Federal en adelante. El oro ‌al contado seguía estable en 5.000,40 ​dólares por onza, a ​las 0530 GMT, y bajaba alrededor de un 1% en lo que va de semana. Los futuros del oro estadounidense para entrega en abril se anotaban un 0,4%, hasta ​5.019,10 dólares.

"Los metales preciosos se están consolidando con una ligera tendencia a ⁠la baja en este momento... Hemos visto cómo el dólar se ‌recuperaba de sus mínimos, lo que ha presionado un poco a los metales preciosos", dijo Brian Lan, director general de GoldSilver Central.

"Incluso durante este periodo en el que no hay mercado chino que respalde el oro, hemos ‌visto que los precios se han mantenido más o menos estables, ⁠lo que también indica que sigue habiendo mucha ‌compra de oro a niveles más bajos".

Los ⁠mercados de China continental y ⁠Taiwán estaban cerrados por las vacaciones del Año Nuevo Lunar.

El dólar se encaminaba hacia su mejor rendimiento semanal desde octubre, respaldado por una serie de datos económicos mejores ‌de lo esperado, unas ​perspectivas más restrictivas de la Reserva Federal (Fed) y las tensiones persistentes entre Estados Unidos e Irán.

(Información de Pablo Sinha en Bangalore; edición de ‌Subhranshu Sahu; edición en español de María Bayarri Cárdenas)