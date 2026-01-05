Metales preciosos-el oro se dispara tras la captura del presidente de venezuela por eeuu

Por Ishaan Arora

5 ene (Reuters) -

Los precios del oro subían el lunes y otros metales preciosos se disparaban, después de que Estados Unidos capturara al ⁠presidente venezolano durante el fin de semana, escalando ⁠las tensiones geopolíticas y elevando la demanda de refugio seguro. A las 0508 GMT, el oro al contado avanzaba un 1,8%, a 4.406,77 dólares por onza, un máximo de ⁠una semana. ‌Los ​futuros del oro estadounidense para entrega en febrero se revalorizaban un 1,9%, hasta 4.413,40 dólares. "Los acontecimientos en Venezuela ​han reavivado la demanda de refugio seguro, y el oro y la plata se encuentran entre ‌los más beneficiados, ya que los inversores buscan protegerse de ‌los riesgos geopolíticos", dijo Tim Waterer, analista ​jefe de mercado de KCM Trade. El sábado, Estados Unidos capturó a Maduro en un ataque que fue la intervención más controvertida de Washington en América Latina desde la invasión de Panamá hace 37 años.

La vicepresidenta ha asumido el cargo de forma interina y ha dicho que Maduro sigue siendo el presidente.

Las tensiones geopolíticas, combinadas con los recortes de los tipos de interés, las sólidas compras de los bancos centrales y las entradas en fondos cotizados, contribuyeron a que el lingote ⁠subiera un 64% el año pasado, su mayor ganancia anual desde 1979.

Alcanzó un máximo histórico de 4.549,71 dólares el 26 ​de diciembre de 2025.

La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, Anna Paulson, dijo el sábado que aún queda mucho para que se produzcan nuevos recortes de tipos, tras la activa campaña de relajación del año pasado.

Sus comentarios se producen mientras los inversores siguen esperando al menos dos recortes de tipos de la Fed este año.

Mientras tanto, los inversores se centran en los datos de nóminas no agrícolas, que ⁠se publicarán el viernes, para obtener más pistas sobre posibles recortes de tipos de la Fed, añadió Waterer.

Los ​activos sin rendimiento tienden a funcionar bien en un entorno de tipos de interés bajos y en momentos de incertidumbre geopolítica o económica. La plata al contado sumaba un 3,9%, hasta 75,46 $ la onza, tras alcanzar un máximo histórico de 83,62 $ el ‍29 de diciembre. El metal cerró el mejor año de su historia con una subida del 147%.

La plata se vio impulsada a nuevos máximos tras su designación el año pasado como mineral crítico para Estados Unidos y las limitaciones de la oferta ante el aumento de la demanda industrial y de inversión. El platino al contado subía un 2,2%, hasta ​2.189,88 $ la onza, tras tocar un máximo histórico de 2.478,50 $ el pasado lunes. A principios de la sesión asiática, el platino subió más de un 5%, alcanzando su máximo de una semana. El paladio avanzaba un 2,1%, hasta 1.671,95 $ la onza. (Información de Ishaan Arora; ‍edición de Sumana Nandy, Sherry Jacob-Phillips y Ronojoy Mazumdar; edición en español de María Bayarri Cárdenas)