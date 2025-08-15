Metales preciosos: el oro se encamina a caída semanal, mientras baja la esperanza de gran recorte de la Fed

Por Anmol Choubey

15 ago (Reuters) - Los precios del oro subían el viernes, impulsados por la debilidad del dólar, pero se encaminaban a un descenso semanal después de que los datos de los precios al productor en Estados Unidos empañaron las perspectivas de un gran recorte de tasas de interés en septiembre por parte de la Reserva Federal.

* A las 0941 GMT, el oro al contado ganaba un 0,2%, a 3340,59 dólares por onza, con un descenso acumulado del 1,7% en la semana. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre avanzaban un 0,1%, a 3387,5 dólares.

* El índice dólar perdía un 0,4%, abaratando el lingote para los tenedores de otras divisas.

* "A corto plazo, el oro tiene una relación inversamente proporcional a los movimientos del dólar, que a su vez se ve afectado por los datos económicos y las rápidas noticias sobre los aranceles y Ucrania", dijo Ross Norman, analista independiente.

* Los precios al productor en Estados Unidos registraron en julio su mayor aumento en tres años, en medio de un repunte de los costos de bienes y servicios, según mostró un informe el jueves, lo que indica presiones inflacionistas en ciernes. Los pedidos semanales de subsidio de desempleo se situaron en 224.000 frente a los 228.000 previstos.

* Estos datos frenaron las apuestas -alimentadas por los datos benignos de los precios al consumo y los comentarios del secretario del Tesoro, Scott Bessent- de que el próximo recorte de la Fed podría ser de más de un cuarto de punto.

* El oro no devenga intereses y suele tener un buen comportamiento en entornos de tasas bajas.

* En otros metales preciosos, la plata al contado caía un 0,5%, a 37,79 dólares la onza; el platino perdía un 0,9%, a 1345,02 dólares; y el paladio restaba un 1,2%, a 1131,56 dólares.

(Editado en español por Carlos Serrano)