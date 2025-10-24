Metales preciosos: el oro se encamina a romper su racha de nueve semanas de alzas por toma de ganancias

Por Anmol Choubey

24 oct (Reuters) - Los precios del oro caían más de un 1% el viernes y estaban a punto de romper una racha de nueve semanas de ganancias, ya que los inversores recogieron beneficios y las señales de alivio de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China moderaron la demanda de refugio seguro antes de un informe clave de inflación de Estados Unidos.

* El oro al contado bajaba un 1,5% a US$4063,46 la onza a las 0854 GMT, lo que supone un descenso del 4,3% en lo que va de la semana, su mayor caída porcentual semanal desde noviembre de 2024. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre caían un 1,7% a US$4077,10 la onza.

* El lingote ha ganado un 55% este año, impulsado por la actual agitación geopolítica, las compras de los bancos centrales y las expectativas de recortes de las tasas de interés en Estados Unidos. El lunes, los precios al contado alcanzaron un máximo histórico de US$4181,21, tras superar la barrera de los US$4000 la onza por primera vez este mes.

* "El repunte de las últimas semanas ha sido demasiado rápido, y los inversores apuestan a que la tensión comercial entre Estados Unidos y China pueda ralentizarse", dijo Carlo Alberto De Casa, analista externo del grupo bancario Swissquote.

* La Casa Blanca confirmó el jueves que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá con su par chino, Xi Jinping, la próxima semana durante su viaje a Asia, aliviando las dudas sobre el encuentro en medio de las crecientes tensiones comerciales.

* Los operadores también están a la espera del último informe del Índice de Precios al Consumidor de Estados Unidos, que se publicará a las 1230 GMT, y que se espera que muestre un sólido crecimiento de los precios al consumidor para septiembre.

* Los mercados siguen anticipando que la Reserva Federal recortará las tasas de interés en 25 puntos básicos en su reunión de la próxima semana.

* El oro suele beneficiarse de unas tasas de interés más bajas, que reducen el costo de oportunidad de mantener lingotes, que no rinden intereses.

* El índice dólar subía un 0,6% en la semana, encareciendo el oro para los tenedores de otras divisas.

* Entre otros metales preciosos, la plata al contado caía un 1,6%, a US$48,13 la onza, y se encaminaba a su peor semana desde marzo, con un descenso del 7,2% hasta la fecha. El platino bajaba un 1,1% a US$1610,59 el viernes y el paladio perdía un 3,8% a US$1401,18. (Reporte de Anmol Choubey en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)