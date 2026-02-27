METALES PRECIOSOS-El oro se encamina a su séptima alza mensual consecutiva por demanda de refugio

Por Noel John

27 feb (Reuters) - Los precios del oro operaban estables el viernes, encaminándose hacia su séptima subida mensual consecutiva, ya ‌que la incertidumbre sobre ‌las ⁠políticas arancelarias de Estados Unidos y las tensiones entre Estados Unidos e Irán impulsaban el atractivo del metal como refugio seguro.

* El oro al contado ​cotizaba estable ⁠en ⁠5.185,54 dólares la onza a las 1202 GMT. El metal ha subido un 6,5% ​en lo que va de febrero, lo que eleva sus ganancias en siete meses ‌al 58%. Los futuros del oro estadounidense para ​entrega en abril subían un 0,1%, a ​5.201,70 dólares.

* Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años caían a su mínimo de tres meses en el día, lo que reducía el costo de oportunidad de mantener oro, que no rinde intereses.

* "Hay dos factores que respaldan el oro. El primero es ​la incertidumbre arancelaria que reina actualmente en el mercado y, por otro lado, la situación entre Irán y Estados Unidos", dijo Soni ⁠Kumari, analista de ANZ.

* Estados Unidos e Irán mantuvieron el jueves en Ginebra conversaciones indirectas sobre su ‌prolongada disputa nuclear, y el mediador omaní afirmó que ambas partes habían logrado avances. Tienen previsto reanudar las negociaciones la próxima semana con debates de carácter técnico en Viena.

* "Las últimas rondas de conversaciones no han dado lugar a un resultado claro, lo que ha dejado los riesgos geopolíticos presentes, pero sin escalar. Esto ha mantenido el oro en niveles elevados, aunque aún ‌no ha proporcionado el impulso suficiente para establecer una tendencia alcista sostenible", dijo Linh Tran, analista senior ⁠de mercado de XS.com.

* Estados Unidos comenzó a aplicar el martes un ‌arancel temporal del 10% a las importaciones mundiales. Sin embargo, la tasa ⁠aumentará al 15% para algunos países, dijo el representante comercial ⁠de Estados Unidos, Jamieson Greer.

* En cuanto a los datos, el número de estadounidenses que solicitaron nuevas prestaciones por desempleo aumentó ligeramente la semana pasada, pero la tasa de desempleo se mantuvo estable en febrero.

* Entre otros metales preciosos, la plata al contado subía un ‌1,8% a 89,92 dólares la onza, ​encaminándose hacia una ganancia mensual del 6,2%, el platino ganaba un 4,1% a un máximo de cuatro semanas de 2.364,84 dólares la onza, mientras que el paladio sumaba un 1,6% a 1.812,25 dólares. (Reporte de Noel John en Bangalore. ‌Edición de Edwina Gibbs y David Goodman; Editado en Español por Ricardo Figueroa)