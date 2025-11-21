METALES PRECIOSOS El oro se encamina a una caída semanal ante las perspectivas de tipos de la Fed

Por Brijesh Patel

21 nov (Reuters) -

El oro retrocedía el viernes y se encaminaba a una caída semanal, en un momento en que un dato estadounidense mejor de lo esperado reforzó las expectativas de que la Reserva Federal se abstendría de recortar los tipos de interés en su reunión de diciembre. El oro al contado caía un 0,6%, a US$4.052,58 la onza, a las 0436 GMT. El lingote ha caído un 0,7% esta semana. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre retrocedían un 0,2%, a US$4.050,30 la onza.

"Los precios del oro se están consolidando en este momento, y vemos que el dólar se ha fortalecido bastante, y detrás de él, hay mucha especulación sobre si la Fed seguirá recortando los tipos de interés o no", dijo Brian Lan, director de GoldSilver Central. "Creo que ahora el mercado no está seguro, y sobre todo, ahora, cuando vamos a finales de diciembre, esperamos que muchos operadores recogerán beneficios de sus posiciones, y eso es lo que vimos desde finales de la semana pasada hasta esta semana." El dólar se encaminaba el viernes hacia su semana más fuerte en más de un mes. Un dólar más fuerte encarece el oro para los tenedores de otras divisas.

El dato del Departamento de Trabajo de EEUU, retrasado por el cierre de la Administración federal, mostró que las nóminas no agrícolas de septiembre aumentaron 136.000, más del doble del aumento estimado de 50.000.

Los operadores ven ahora casi un 39% de posibilidades de que la Fed recorte los tipos el mes que viene. El oro, un activo sin rendimientos, tiende a comportarse bien en entornos de tipos de interés bajos.

El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Charles Evans, repitió el jueves que se siente "inquieto" ante la posibilidad de adelantar los recortes de tipos, sobre todo teniendo en cuenta que el avance de la inflación hacia el objetivo del 2% de la Reserva Federal parece haberse estancado y está empezando a ir por mal camino.

Mientras tanto, la demanda de oro físico en los principales mercados asiáticos siguió siendo débil esta semana, en un momento en que la volatilidad de los tipos disuadió a los compradores potenciales de realizar compras. Por otra parte, la plata al contado bajaba un 1,8%, a US$49,69 la onza, el platino caía un 0,5%, a US$1.502,80, y el paladio descendía un 1,4%, a US$1.358,06. (Información de Brijesh Patel en Bengaluru; edición de Sherry Jacob-Phillips y Rashmi Aich; edición en español de Paula Villalba)