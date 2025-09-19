Metales preciosos: el oro se encamina hacia su quinta subida semanal con la atención puesta en la Fed

Por Anmol Choubey

19 sep (Reuters) -

El precio del oro subía el viernes, a punto de cerrar su quinta subida semanal consecutiva tras la primera baja de tasas del año de la Reserva Federal, mientras los inversores esperan nuevas señales sobre las perspectivas de la política monetaria estadounidense. * El oro al contado subía un 0,3%, a US$3655,81 por onza a las 1038 GMT. En lo que va de semana, el oro ha ganado un 0,4%. * Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre avanzaban un 0,3%, a US$3688,50.

* La Reserva Federal recortó el miércoles 25 puntos básicos su principal tasa de interés y abrió la puerta a una mayor relajación, pero matizó su mensaje con advertencias sobre una inflación estancada, lo que sembró dudas.

* "Las perspectivas de la política monetaria de la Reserva Federal siguen siendo la principal fuerza impulsora de los lingotes, aunque los metales preciosos gozan del enorme apoyo de las compras de los bancos centrales y de la demanda para refugio; cualquier caída por debajo de US$3600 será efímera", dijo Han Tan, analista jefe de mercado de Nemo.money.

* Los lingotes, que suelen funcionar bien en un entorno de tasas de interés bajas, alcanzaron un máximo histórico de US$3707,40 el miércoles y han subido un 39% en lo que va de año.

* Según la herramienta FedWatch de CME Group, los operadores valoran en un 92% la posibilidad de un nuevo recorte de 25 puntos básicos en la reunión de octubre de la Reserva Federal. * Entre otros metales, la plata al contado subía un 1%, a US$42,23 la onza y se encaminaba a una subida semanal, el platino avanzaba un 0,1%, a US$1385,90, y el paladio bajaba un 0,1%, a US$1149,68. (Reporte de Anmol Choubey en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida)