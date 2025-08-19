Metales preciosos: El oro se estabiliza antes del simposio de la Fed en Jackson Hole

Por Anmol Choubey

19 ago (Reuters) -

El oro se mantenía estable el martes, mientras los inversores esperaban el simposio de Jackson Hole de la Reserva Federal, que se celebrará, en busca de pistas sobre posibles recortes de tipos y sopesaban los esfuerzos de Washington para poner fin a la guerra en Ucrania. El oro al contado avanzaba un 0,2%, hasta los US$337,06 la onza, a las 0411 GMT. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre subían un 0,1%, hasta los US$3380,70.

Los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, en el simposio de Jackson Hole del 21 al 23 de agosto podrían ofrecer claridad sobre las perspectivas económicas y el marco político del banco central.

"El oro sigue consolidándose y está esperando un nuevo catalizador para romper al alza. Creo que el gran evento a seguir es Jackson Hole y si la Fed trae la orientación a favor de la relajación monetaria o no", dijo Kyle Rodda, analista de mercados financieros de Capital.com.

Los participantes del mercado ven actualmente un 84% de probabilidad de un recorte de tipos de 25 puntos básicos en la próxima reunión de la Fed, según la herramienta FedWatch de CME.

El oro suele tener un buen comportamiento en un entorno de tipos de interés bajos e incertidumbre. En otros mercados, la plata al contado caía un 0,2%, hasta US$37,93 la onza, el platino subía un 0,4%, hasta US$1328,20, y el paladio perdía un 0,9%, hasta US$1112,50. (Información de Anmol Choubey en Bengaluru; edición de Sumana Nandy, Rashmi Aich y Subhranshu Sahu; editado en español por Irene Martínez)