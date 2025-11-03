METALES PRECIOSOS: El oro se estabiliza con el alza del dólar ante dudas sobre rebajas de la Fed

Por Ishaan Arora

3 nov (Reuters) -

El oro se mantenía estable el lunes, frenado por la fortaleza del dólar, en un momento en que los inversores redujeron las apuestas a nuevos recortes de tipos de la Reserva Federal a corto plazo, mientras que el alivio de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China también lastraba la demanda de lingotes. El oro al contado se mantenía estable en los 4.000,65 dólares por onza a las 0504 GMT. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre subían un 0,4%, hasta los 4.010 dólares la onza.

Los precios han retrocedido cerca de un 9% desde el máximo histórico de 4.381,21 dólares alcanzado el 20 de octubre, mientras el dólar subía a máximos de casi tres meses.

"Hay una falta de impulso alcista (en el oro) debido a algunos factores técnicos y el dólar sigue siendo bastante resistente, por lo que tiene un impacto negativo en el oro", dijo Kelvin Wong, analista de mercado de OANDA.

La Reserva Federal recortó los tipos de interés en 25 puntos básicos el 29 de octubre por segunda vez este año, pero los comentarios de línea dura del presidente Jerome Powell pusieron en duda una nueva bajada de tipos en 2025.

Según la herramienta FedWatch de CME, los operadores ven ahora un 71% de probabilidades de que los tipos vuelvan a bajar en diciembre, frente a más del 90% antes de los comentarios de Powell.

prospera en un entorno de tipos de interés bajos y durante periodos de incertidumbre económica.

Los inversores están pendientes de otras noticias, como los datos de empleo ADP de Estados Unidos y los PMI ISM de esta semana, para conocer indicadores económicos que podrían alterar la postura de línea dura de la Fed.

" se ha reducido en este momento, por la desescalada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. También podría ser una rotación hacia una operativa de mucho más riesgo en la renta variable", dijo Wong.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo la semana pasada que estaba de acuerdo en recortar los aranceles a China a cambio de concesiones por parte de Pekín sobre el comercio ilícito de fentanilo, las compras de soja estadounidense y las exportaciones de tierras raras. En otros mercados, la plata al contado subía un 0,2%, a 48,75 dólares la onza, el platino avanzaba un 1,5%, a 1.590,86 dólares y el paladio perdía un 0,1%, a 1.432,18 dólares.

