METALES PRECIOSOS: El oro se estabiliza tras liquidación, mientras mercados esperan datos de EEUU

Por Noel John

17 nov (Reuters) - Los precios del oro cotizaban estables el lunes, mientras los inversores esperaban una serie de datos económicos de Estados Unidos esta semana en busca de pistas sobre la trayectoria de las tasas de interés de la Reserva Federal, después de que los precios cayeron más de un 2% en la última sesión.

* El oro al contado operaba estable en US$4.078,44 por onza a las 0859 GMT. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre caían un 0,4% a US$4.080 la onza.

* Los precios al contado se mantienen estables, ya que la compra de oro por parte de los inversores como cobertura frente a la actual incertidumbre del mercado, después de la caída de los precios la semana pasada, compensa parte de la presión de un dólar estadounidense firme y de las menores expectativas de recorte de tipos de la Fed, dijo Carlo Alberto De Casa, analista externo del grupo bancario Swissquote.

* El índice dólar ampliaba sus ganancias por segunda sesión consecutiva frente a sus rivales, lo que encarece los lingotes que cotizan en el billete verde para los tenedores de otras divisas.

* Esta semana, los mercados se centrarán en una serie de datos estadounidenses en busca de señales de fortaleza económica, con el informe retrasado de nóminas no agrícolas de septiembre previsto para el jueves.

* En tanto, las probabilidades de una bajada de tasas en diciembre han caído por debajo del 50% después de que los responsables políticos adoptaron un tono cauto, lo que ha pesado sobre el oro.

* Los operadores ven ahora un 44% de posibilidades de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en diciembre, frente a más del 62% de la semana pasada, mostró la herramienta FedWatch de CME.

* El oro, refugio seguro, suele prosperar en un entorno de tasas de interés bajas, ya que es un activo que no rinde intereses.

* El oro ha subido un 56% este año, alcanzando un récord de US$4.381,21 el 20 de octubre, impulsado por el nerviosismo económico y geopolítico, las fuertes entradas en los ETF y las expectativas de nuevos recortes de tipos.

* SPDR Gold Trust, el fondo cotizado en bolsa respaldado por oro más grande del mundo, dijo que sus tenencias cayeron un 0,47% a 1.044,00 toneladas métricas el viernes.

* Entre otros metales preciosos, la plata al contado subía un 0,8% a US$50,96 la onza, el platino ganaba un 0,5% a US$1.548,15 y el paladio subía un 1,1% a US$1.400,08. (Reporte de Noel John en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)