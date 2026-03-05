Metales preciosos-el oro se fortalece como valor refugio ante la escalada en oriente medio

Por Noel John

5 mar (Reuters) -

Los precios del oro subían ligeramente el jueves, después de que la escalada del conflicto en Oriente Medio ‌empujara a los inversores hacia ‌los ⁠activos refugio, mientras que el repunte del dólar limitó las ganancias. El oro al contado avanzaba un 0,4% hasta situarse en 5.153,11 dólares por onza, a las 0638 GMT. ​Los futuros ⁠del oro en ⁠Estados Unidos para entrega en abril se revalorizaban un 0,5% hasta situarse en 5.161,30 dólares.

"Creo que ​esta crisis es algo que respalda los precios del oro a largo plazo. Pero la ‌incertidumbre que rodea a la guerra significa que seguiremos ​viendo una mayor volatilidad hasta que veamos señales ​de que hemos alcanzado el punto álgido de la escalada", dijo Kyle Rodda, analista de mercados financieros de Capital.com.

El dólar se recuperó de las pérdidas de la sesión anterior, lo que encareció el oro cotizado en dólares para los tenedores de otras divisas.

La guerra se recrudeció el miércoles después de que un submarino estadounidense ​hundiera un buque de guerra iraní frente a las costas de Sri Lanka, causando la muerte de al menos 80 personas, y de que ⁠las defensas aéreas de la OTAN destruyeran un misil balístico iraní lanzado hacia Turquía.

La escalada se produjo cuando el hijo ‌del líder supremo iraní asesinado, el ayatolá Alí Jamenei, se perfiló como el principal candidato para sucederle, lo que sugiere que Teherán no estaba dispuesto a ceder ante la presión, cinco días después de que EEUU e Israel lanzaran una campaña militar que ha causado cientos de muertos y ha convulsionado los mercados globales.

El oro, tradicionalmente considerado un activo refugio, ha subido alrededor de un 20% en lo que ‌va de año, alcanzando sucesivos máximos históricos en medio de una mayor incertidumbre política y económica mundial.

Mientras tanto, el ⁠presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha oficialmente al exgobernador de la Reserva Federal Kevin Warsh ‌como próximo presidente del banco central estadounidense, lo que allana el camino para ⁠la designación de un presidente de la Fed favorable a la ⁠bajada de los tipos de interés.

Los mercados esperan que la Fed mantenga los tipos estables el 18 de marzo, según la herramienta FedWatch del CME Group. Los inversores esperan ahora los datos semanales sobre las solicitudes de subsidio por desempleo en EEUU, que se publicarán el jueves, y el informe sobre el empleo ‌en EEUU correspondiente al mes de febrero, que ​se publicará el viernes. La plata al contado caía un 1,5% hasta los 82,20 dólares por onza. El platino bajaba un 0,5% hasta los 2.138,11 dólares, y el paladio perdía un 1,2% hasta los 1.654,08 dólares.