Metales preciosos: el oro se mantiene estable a la espera de datos económicos de EE.UU.

Anmol Choubey

25 sep (Reuters)

Los precios del oro se mantenían estables el jueves, con un dólar ligeramente más débil que prestó cierto apoyo, mientras que los inversores esperaban los indicadores económicos de Estados Unidos para obtener más información sobre el camino de la política monetaria de la Reserva Federal. El oro al contado cotizaba a US$3737,01 por onza, a las 0347 GMT. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre se mantenían sin cambios en US$3767,90 dólares. El índice del dólar estadounidense caía un 0,1%, lo que abarató el precio del oro para los compradores extranjeros.

El miércoles, la presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, dijo que "apoyaba plenamente" la decisión de la Fed de recortar su tipo de interés oficial la semana pasada y que espera nuevas reducciones en el futuro. "El movimiento (la subida del oro) puede reflejar las expectativas de que la Fed tiene la intención de calentar la economía de Estados Unidos a medida que reequilibra su enfoque hacia el mercado laboral", dijo Ilia Spivak, jefe de macro global de Tastylive.

"Los niveles de soporte iniciales se alinean en torno a US$3700 y US$3600. La ruptura de la resistencia en el último máximo cerca de US$3790 podría exponer a US$3870-US$3875 dólares, seguido de US$4000".

Los inversores están a la espera del informe del índice de precios de gastos de consumo personal (PCE, por sus siglas en inglés), la medida de inflación preferida de la Fed, que se publicará el viernes.

Se espera que el informe muestre una subida intermensual del 0,3% para agosto y un aumento interanual del 2,7%, según un sondeo de Reuters.

"No creo que los datos de inflación tengan un impacto significativo (en el oro) a menos que sea excepcionalmente alto", dijo Brian Lan, director general de GoldSilver Central.

"En nuestra visión cuantitativa del mercado, el largo plazo sigue siendo muy alcista".

Los datos semanales de solicitudes de subsidio de desempleo en EEUU, que se publicarán el jueves, podrían arrojar luz sobre la situación del mercado laboral.

En general, los mercados esperan dos recortes más de 25 puntos básicos de los tipos de interés de la Fed este año, en octubre y diciembre.

El lingote, refugio seguro en un entorno de tipos de interés bajos, alcanzó el martes un máximo histórico de US$3790,82. La plata al contado subía un 0,1% a US$43,97 la onza, el platino ganaba un 0,4% a US$1477,94 y el paladio subía un 0,2% a US$1211,84. (Información de Anmol Choubey en Bengaluru; edición de Subhranshu Sahu y Harikrishnan Nair; editado en español por Patrycja Dobrowolska)