Metales preciosos: el oro se mantiene estable a la espera de la decisión de la Fed

Por Anmol Choubey

15 sep (Reuters) -

Los precios del oro apenas variaban el lunes, mientras los inversores aguardan la esperada bajada de tipos de la Reserva Federal de Estados Unidos esta semana, con la toma de beneficios y un repunte del dólar estadounidense frenando las ganancias. El oro al contado subía un 0,1% a US$3644,98 la onza, a las 0349 GMT. La semana pasada, el oro avanzaba alrededor de un 1,6%, alcanzando un máximo histórico de US$3673,95 el martes. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre bajaban un 0,1% a US$3682,62.

"Las perspectivas alcistas se mantienen; sin embargo, un periodo de consolidación o un pequeño retroceso sería un resultado saludable que apoyaría las ambiciones del oro de alcanzar objetivos de precios más elevados en el futuro", dijo Tim Waterer, analista jefe de mercados de KCM Trade. El índice del dólar estadounidense subía un 0,1%, lo que encareció el oro para los compradores extranjeros.

Los datos de inflación de agosto en EEUU superaron ligeramente las expectativas, pero los inversores afirman que esto no disuadirá a la Reserva Federal de recortar los tipos en un cuarto de punto porcentual el miércoles.

"El riesgo para el oro esta semana es que la Fed no sea tan clara a la hora de señalar cuándo podrían llegar nuevos recortes de tipos", dijo Waterer.

El lingote, que no ofrece rendimientos y suele considerarse un activo refugio en momentos de incertidumbre general, tiende a comportarse bien en un entorno de tipos de interés bajos.

La reunión de la Fed se produce en medio de desafíos, incluyendo una disputa legal sobre su liderazgo y los esfuerzos del presidente de EEUU, Donald Trump, para ejercer un mayor control sobre la política de tipos de interés y el papel más amplio del banco central.

Para el oro, "si bien vemos los riesgos para nuestro pronóstico de US$4000/mediados de 2026 como sesgados al alza, el aumento de la longitud especulativa aumenta el riesgo de retrocesos tácticos, ya que el posicionamiento tiende a revertir a la media", dijo Goldman Sachs en una nota el viernes.

Los especuladores redujeron sus posiciones largas netas en 2445 contratos, hasta 166.417, en la semana finalizada el 9 de septiembre. Por otra parte, la plata al contado subía un 0,3% a US$42,29 la onza, el platino avanzaba un 0,9% a US$1403,77 y el paladio avanzaba un 0,2% a US$1199,35. (Información de Anmol Choubey en Bengaluru; edición de Sherry Jacob-Phillips y Sonia Cheema; editado en español por Patrycja Dobrowolska)