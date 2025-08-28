Metales preciosos: El oro se mantiene estable a la espera de los datos de inflación en EEUU

Por Brijesh Patel

Los precios del oro se mantenían estables el jueves, que los agentes del mercado se abstenían de hacer grandes apuestas antes de los datos económicos de EEUU que podrían ayudar a arrojar más luz sobre la trayectoria de los tipos de interés de la Reserva Federal. El oro al contado seguía en los US$3390,27 por onza, a las 0257 GMT, tras alcanzar su nivel más alto desde el 11 de agosto a comienzos de la sesión. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre se mantenían estables en US$3447,40.

“Tenemos mucho interés positivo por el oro debido a ese tipo de problemas con los fideicomisos institucionales y los riesgos sobre la independencia de la Fed”, dijo Kyle Rodda, analista de mercados financieros de Capital.com.

Los inversores esperan ahora la publicación del índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE), la medida de inflación preferida de la Fed estadounidense, prevista para el viernes.

“Pero realmente estamos buscando algo más para empujar el precio por encima del nivel crítico de US$3400. (...) Los datos del PCE de EEUU serán muy importantes. Seguimos siendo alcistas con el oro. Creo que todos los fundamentos van en la dirección correcta”, añadió. Los economistas consultados por Reuters esperan que el índice de precios PCE aumente un 2,6% en julio, igualando la subida del mes anterior.

Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados prevén una probabilidad superior al 88% de que la Fed recorte los tipos en 25 puntos básicos en su reunión del mes que viene.

El oro, que no ofrece rendimientos, suele comportarse bien en un entorno de tipos de interés bajos.

El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, dijo el miércoles que es probable que los tipos de interés bajen en algún momento, pero los dirigentes monetarios tendrán que ver qué indican los próximos datos sobre la economía para decidir si es apropiado hacer un recorte el próximo mes. Por otra parte, la plata al contado subía un 0,3%, a US$38,72 la onza, el platino seguía estable en US$1348,07 y el paladio avanzaba un 0,3%, a US$1095,26. (Información de Brijesh Patel en Bengaluru; edición de Sherry Jacob-Phillips; edición en español de María Bayarri Cárdenas)