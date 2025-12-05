METALES PRECIOSOS: El oro se mantiene estable ante datos clave de EE. UU.

Por Ishaan Arora

5 dic (Reuters) -

Los precios del oro se mantenían estables el viernes, mientras el aumento de los rendimientos del Tesoro de EEUU contrarrestaba el apoyo de un dólar más débil y los inversores esperaban los datos clave de inflación para obtener señales sobre la política monetaria de la Reserva Federal antes de su reunión de la próxima semana. El oro al contado se mantenía en los US$4.215,92 por onza, a las 0524 GMT, y se encaminaba a un descenso semanal del 0,3%. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre subían un 0,1%, hasta los US$4.245,70 la onza.

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se acercaba a sus niveles más altos en más de dos semanas. El dólar no se alejaba mucho de su mínimo en cinco semanas frente a sus principales pares, lo que hacía que el oro cotizado en dólares resultara más atractivo para los compradores extranjeros. "Así que el mercado está a la espera de nuevos desencadenantes que pueden venir en forma de lo que la Fed va a hacer y (el oro) solo se está consolidando después de una breve carrera en el mes de noviembre, pero la tendencia de cara al futuro parece estar al alza", dijo Kunal Shah, jefe de investigación de Nirmal Bang Commodities.

Shah añadió que el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro también contribuía a presionar los precios del oro.

Los datos estadounidenses del jueves mostraron que las solicitudes de subsidio de desempleo cayeron a 191.000 la semana pasada, la cifra más baja en más de tres años y muy por debajo de las 220.000 previstas. Las cifras de ADP revelaron el miércoles que las nóminas privadas cayeron en 32.000 en noviembre, la mayor caída en más de dos años y medio.

La mayoría de los más de 100 economistas encuestados por Reuters pronostican que la Reserva Federal reducirá su principal tipo de interés en 25 puntos básicos en su reunión de los días 9 y 10 de diciembre, en un momento en que el banco central trata de apoyar el enfriamiento del mercado laboral.

Unos tipos de interés más bajos suelen favorecer a los activos sin rendimiento, como el oro.

Los inversores están a la espera del índice de gastos de consumo personal (PCE) de septiembre, el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, que se publicará a las 1500 GMT. La plata subía un 1%, hasta US$57,68 la onza, y se encaminaba hacia una subida semanal. El miércoles, el contrato alcanzó un máximo histórico de US$58,98. El platino bajaba un 0,1%, a US$1.644,04 y también se encaminaba a una pérdida semanal, mientras que el paladio ganaba un 1,1%, a US$1.464,70, pero se encaminaba a terminar la semana al alza. (Información de Ishaan Arora en Bengaluru; edición de Lincoln Feast y Sherry Jacob-Phillips; edición en español de Paula Villalba)