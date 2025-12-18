METALES PRECIOSOS-El oro se mantiene estable ante los datos de inflación de EEUU

Por Ishaan Arora

18 dic (Reuters) -

Los precios del oro se mantenían estables el jueves, alentados por las señales acomodaticias de la Reserva Federal, pero frenados por la fortaleza del dólar a la espera de los datos clave de inflación de EEUU de esta semana, mientras que la plata rondaba máximos históricos. El oro al contado caía un 0,1%, hasta los US$4.334,70 la onza, a las 0534 GMT, tras subir más de un 1% a última hora del miércoles. Los futuros del oro estadounidense también cedían un 0,2%, hasta los US$4.365,40.

El índice dólar se mantenía al alza, tras tocar máximos de casi una semana el miércoles, lo que limitaba las subidas del oro. La plata al contado subía un 0,3%, hasta US$66,48 la onza, tras alcanzar un récord de US$66,88 en la sesión anterior. En lo que va de año, la plata ha subido un 130%, más que el oro (65%), gracias a la firme demanda industrial, el interés inversor y la reducción de los inventarios.

Algunos analistas esperan que la plata pruebe el nivel de los US$70 la onza el año que viene, sobre todo si los recortes de los tipos de interés en Estados Unidos siguen apuntalando el apetito por los metales preciosos.

"Los comentarios de Waller indican que la Fed podría mantener su actual ciclo de recortes de tipos... Así que eso está apoyando tanto al oro como a la plata en estos momentos", dijo Kelvin Wong, analista de mercado sénior de OANDA, y agregó que podría surgir cierta toma de ganancias en los niveles actuales.

El gobernador de la Fed Christopher Waller dijo que el banco central aún puede recortar los tipos en un clima de enfriamiento del mercado laboral y que defendería "absolutamente" su independencia si se le desafía, mientras espera una entrevista con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la sucesión de Powell.

Los datos de esta semana mostraron que la tasa de desempleo de Estados Unidos subió al 4,6% en noviembre, por encima de una previsión de Reuters del 4,4% y la más alta desde septiembre de 2021.

La semana pasada, la Fed aplicó su tercer y último recorte de tipos de un cuarto de punto del año, y ahora los mercados descuentan dos recortes adicionales de 25 puntos básicos en 2026.

Los activos que no pagan intereses, como el oro, suelen beneficiarse de un entorno de tipos de interés más bajos.

Los inversores esperan ahora el índice de precios al consumo estadounidense de noviembre, que se publicará el jueves, seguido del índice de precios del gasto en consumo personal del viernes. El platino subía un 2,9%, hasta US$1.952,90, su punto más alto en más de 17 años, mientras que el paladio sumaba un 1,1%, hasta un máximo de casi tres años de US$1.666,44.

(Información de Ishaan Arora; edición de Sumana Nandy y Sherry Jacob-Phillips; edición en español de Paula Villalba)