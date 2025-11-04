METALES PRECIOSOS: El oro se mantiene por debajo de los US$4.000 ante la resistencia del dólar

Por Ishaan Arora

4 nov (Reuters) -

El oro volvía a cotizar por debajo de la barrera de los 4.000 dólares la onza el martes, el dólar se mantenía firme en máximos de tres meses, mientras que las menores probabilidades de una nueva rebaja de los tipos de interés estadounidenses en diciembre y el alivio de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China la demanda de lingotes. El oro al contado bajaba un 0,4%, hasta los US$3.984,49 la onza, a las 0501 GMT. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre perdían un 0,5%, a US$3.994,40 la onza.

El dólar se mantenía estable, cerca de máximos de tres meses, mientras la Reserva Federal de EEUU, dividida, animaba a los operadores a frenar sus apuestas de recortes de tipos de interés.

"La fortaleza del dólar está siendo un obstáculo para el oro, mientras los operadores están recalculando la probabilidad de que se produzca otro recorte de tipos a finales de año" según Tim Waterer, analista jefe de mercados de KCM Trade.

La Fed estadounidense recortó la semana pasada los tipos de interés por segunda vez este año, pero su presidente, Jerome Powell, dijo que otra reducción este año "no era una conclusión inevitable".

Los participantes en el mercado ven ahora un 65% de probabilidades de otro recorte de tipos en diciembre, frente a más del 90% antes de las declaraciones de Powell, según la herramienta FedWatch de CME.

El lunes, los responsables de la Reserva Federal continuaron presionando con opiniones opuestas sobre la economía, un debate que se intensificará antes de la reunión de política monetaria de diciembre y en ausencia de datos clave, incluidos los de la Oficina de Estadísticas Laborales, debido al cierre de la Administración federal.

prospera en un entorno de tipos de interés bajos y en tiempos de incertidumbre económica. Los inversores esperan ahora con impaciencia la publicación de los datos de empleo ADP de EEUU, previstos para el miércoles, y de los PMI ISM esta semana, en busca de pistas sobre los recortes de tipos.

"Si volvemos a ver unos datos de ADP poco alentadores, el oro podría encontrar un punto de apoyo para volver a subir", añadió Waterer.

El lingote, que ha ganado un 53% en lo que va de año, ha caído más de un 8% desde su máximo histórico alcanzado el 20 de octubre.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo la semana pasada que estaba de acuerdo en recortar los aranceles a China a cambio de concesiones por parte de Pekín. En otros mercados, la plata al contado bajaba un 0,1%, a US$48,05 la onza, el platino caía un 0,3%, a US$1.561,10, y el paladio descendía un 1,6%, a US$1.422,43.

(Información de Ishaan Arora; edición de Rashmi Aich y Sherry Jacob-Phillips; editado en español por Patrycja Dobrowolska)