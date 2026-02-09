METALES PRECIOSOS: el oro se mantiene sobre los US$5.000 gracias a la debilidad del dólar

Por Pablo Sinha

9 feb (Reuters) - Los precios del oro al contado subían por encima de los US$5.000 por onza el lunes, respaldados por la debilidad del dólar, ya que la serie de informes económicos estadounidenses previstos para esta semana volvía a centrar la atención de los inversores en la trayectoria de las tasas de interés.

* El oro al contado subía un 1,1% a US$5.012,53 por onza a las 0948 GMT, tras una subida del 4% el viernes. Los futuros del oro estadounidense para entrega en abril ganaban un 1,1% a US$5.033,70 por onza.

* "El oro recupera su papel histórico como activo soberano neutral, lo que, en mi opinión, explica el fuerte aumento de la demanda, especialmente en un contexto de claro descenso del interés por mantener el dólar estadounidense como refugio seguro", afirmó Rania Gule, analista senior de mercados de XS.com.

* El dólar estadounidense caía un 0,3%, lo que abarataba el precio del oro para los compradores extranjeros.

* Los inversores esperan ahora la publicación del informe de empleo no agrícola de enero, los datos del índice de precios al consumo y los datos de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo de esta semana para obtener más pistas sobre la política monetaria, con al menos dos recortes de tasas de 25 puntos básicos previstos para 2026.

* Las tasas de interés más bajas tienden a favorecer al oro, ya que reducen el costo de oportunidad de mantener activos que no generan rendimiento.

* La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, dijo el viernes que cree que el mercado laboral estadounidense se encuentra en una situación "precaria" y que podrían ser necesarios nuevos recortes de las tasas de interés.

* En tanto, el banco central de China prolongó su racha de compras de oro por decimoquinto mes consecutivo en enero, según datos del Banco Popular de China publicados el sábado.

* La plata al contado subía un 4,3% a US$81,32 por onza, tras una subida de casi el 10% en la sesión anterior. El 29 de enero alcanzó un máximo histórico de US$121,64.

* El platino al contado bajaba un 2,12% a US$2.064,18 por onza, mientras que el paladio perdía un 1,72% a US$1.702.

