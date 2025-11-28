METALES PRECIOSOS: El oro se prepara para su cuarta subida mensual ante las expectativas de recorte de tipos en EEUU

Por Ishaan Arora

28 nov (Reuters) -

Los precios del oro al contado subían el viernes y se encaminaban a su cuarta subida mensual consecutiva, alentados por el optimismo de los inversores ante la posibilidad de que la Reserva Federal recorte los tipos de interés en diciembre, mientras que una paralización en el operador bursátil CME Group interrumpió la negociación de futuros. Una interrupción en CME Group afectó las operaciones en su plataforma de divisas y en futuros sobre divisas, materias primas, bonos del Tesoro y acciones. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre se situaban en US$4.221,30 la onza antes de la interrupción.

"El principal impacto ha sido una ampliación significativa de los diferenciales OTC, al desaparecer la liquidez de los futuros", dijo Nicholas Frappell, responsable mundial de mercados institucionales de ABC Refinery. El oro al contado avanzaba un 0,6%, hasta los US$4.182,83 por onza, a las 0606 GMT, alcanzando su nivel más alto desde el 14 de noviembre, y se encaminaba a una subida semanal del 2,9%. El lingote registrará una subida del 3,9% este mes.

"Las condiciones de negociación parecen un poco escasas en cuanto a liquidez, lo que está exacerbando algunos de los movimientos del mercado. Muchos de los movimientos al alza del oro se deben al posicionamiento previo en previsión de un entorno de tipos de interés más bajos", dijo el analista jefe de mercado de KCM Trade, Tim Waterer.

Los operadores están valorando en un 85% la posibilidad de un recorte de tipos en diciembre, frente al 50% de una semana antes, según la herramienta FedWatch de CME.

Los comentarios de la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, y del gobernador de la Fed, Christopher Waller, esta semana han reforzado las expectativas de un recorte de tipos el próximo mes.

Al igual que el presidente Donald Trump, Kevin Hassett, que ha surgido como favorito para sustituir a Jerome Powell como presidente de la Fed, también dijo que los tipos de interés deberían ser más bajos.

El oro, que no ofrece rendimientos, tiende a comportarse bien en entornos de tipos de interés bajos.

El dólar estadounidense se encaminaba a su peor semana desde finales de julio. Un dólar más débil hace que el oro cotizado en dólares resulte más atractivo para los compradores que utilizan otras divisas. Por otra parte, la plata al contado subía un 1%, a US$53,97 la onza, y el platino ganaba un 1,9%, a US$1.638,03, con lo que la plata y el platino se anotaron un 7,9% y un 8,7% en la semana, respectivamente. El paladio perdía un 0,5%, a US$1.431,08, pero se encaminaba a una subida semanal del 4%.

(Información de Ishaan Arora; información adicional de Anushree Mukherjee y Swati Verma; edición de Subhranshu Sahu y Sonia Cheema; edición en español de Paula Villalba)