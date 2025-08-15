Metales preciosos: el oro se prepara para una caída semanal

Por Brijesh Patel

15 ago (Reuters) - Los precios del oro subían el viernes, ayudados por un retroceso del dólar, aunque el lingote se encaminaba a una caída semanal, en un momento en que los datos de inflación de Estados Unidos, mejores de lo esperado, hacían mella en las expectativas de un recorte de tipos de la Reserva Federal de 50 puntos básicos (pb). El oro al contado subía un 0,4% hasta los US$3348 por onza a las 0506 GMT. El lingote ha perdido un 1,5% en la semana. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre avanzaban un 0,3% hasta los US$3394,30. "El oro sigue lidiando con las secuelas de la subida del IPP (índice de precios al productor), que suscitó dudas sobre hasta qué punto la Reserva Federal podría estar dispuesta a reducir los tipos este año", dijo Tim Waterer, analista jefe de mercado de KCM Trade. Dando un respiro al oro, el dólar caía un 0,2%, lo que abarató el oro para los tenedores de otras divisas. Por otra parte, la plata al contado ganaba un 0,2% hasta US$38,05 la onza, el platino descendía un 0,3% hasta US$1352,99 y el paladio perdía un 0,2% hasta US$1143,30. (Información de Brijesh Patel en Bengaluru; edición de Sumana Nandy y Rashmi Aich; editado en español por Patrycja Dobrowolska)