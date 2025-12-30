METALES PRECIOSOS: El oro se recupera de mínimo de dos semanas por persistente apetito de refugio seguro

Por Pablo Sinha

30 dic (Reuters) - Los precios del oro repuntaban el martes desde el mínimo de casi dos semanas registrado en la sesión anterior, al regresar los compradores del metal, considerado un refugio seguro, tras un breve periodo de toma de ganancias.

* El oro al contado subía un 1% a US$4.374,76 por onza a las 09:17 GMT. El lunes registró su mayor pérdida porcentual diaria en más de dos meses en un retroceso desde el máximo histórico del viernes de US$4.549,71 a su nivel más bajo desde el 17 de diciembre.

* Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero subían un 1,1% a US$4.391,30 por onza.

* "La venta de ayer se caracterizó por la toma de beneficios y el reposicionamiento de cara al Año Nuevo (...) Es probable que vuelvan los compradores, ya que las condiciones estructurales de este repunte -un dólar estadounidense más débil y la actual incertidumbre geopolítica- aún persisten", afirmó Zain Vawda, analista de MarketPulse by OANDA.

* El lingote ha subido un 66% este año, su mayor alza anual desde 1979, impulsado por la relajación monetaria, las tensiones geopolíticas, las compras de los bancos centrales y el aumento de las tenencias en fondos cotizados.

* El martes, la Reserva Federal publicará las minutas de su reunión de diciembre, en las que se espera que se pongan de manifiesto las divisiones existentes en el seno del banco central sobre la trayectoria de la política monetaria el año que viene.

* Los operadores prevén dos recortes de tasas el año que viene. En un entorno de tipos de interés bajos, los activos sin rendimientos tienden a comportarse bien.

* En el frente geopolítico, Rusia acusó el lunes a Ucrania de intentar atacar la residencia del presidente Vladímir Putin y prometió represalias, lo que hace mella en las perspectivas de un acuerdo de paz.

* La plata al contado subía un 3,3%, a US$74,61 la onza. En la sesión anterior alcanzó un máximo histórico de US$83,62, antes de registrar su mayor pérdida diaria desde agosto de 2020.

* La plata ha subido un 159% este año, impulsada por su inclusión en la lista de minerales críticos de Estados Unidos, los déficits de oferta y el creciente apetito industrial y de los inversores.

* El platino al contado subía un 3,5%, a US$2.182,30 la onza. El lunes también alcanzó un máximo histórico de US$2.478,50, antes de registrar su mayor caída en un día.

* El paladio ganaba un 1% a US$1.632,56 la onza, tras caer un 16% el lunes. (Reporte de Pablo Sinha en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)