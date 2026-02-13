METALES PRECIOSOS-El oro se recupera y la atención se centra en los datos de inflación de EEUU

Por Ishaan Arora

13 feb (Reuters) -

El oro repuntaba el viernes y se recuperaba de un mínimo de casi una semana en la sesión anterior, mientras los inversores esperaban las cifras clave de inflación de Estados Unidos para obtener pistas sobre la dirección de los tipos de interés, tras los sólidos datos de empleo que moderaron las expectativas de recorte de tipos. El oro al contado subía un 0,6%, hasta situarse en US$4.949,99 por onza, a las 0626 GMT, pero ha perdido un 0,2% en lo que va de semana. Los futuros del oro estadounidense para entrega en abril avanzaban un 0,4%, hasta situarse en US$4.968,0 por onza. "Con la volatilidad tan elevada y estos grandes niveles redondos que ofrecen, ya sabes, una especie de indicadores de dónde podría estar el posicionamiento, las grandes rupturas sin duda aceleran estos movimientos", dijo Kyle Rodda, analista de mercados de Capital.com.

El oro caía alrededor de un 3%, hasta alcanzar su mínimo en casi una semana el jueves, perforando el soporte clave de US$5.000 la onza, en un momento en que la presión vendedora se intensificó tras la caída de las bolsas. "Los metales preciosos bajaban junto con las bolsas anoche. En realidad, no había un gran catalizador macroeconómico", añadió Rodda.

Las bolsas asiáticas retrocedían desde máximos históricos el viernes, mientras la preocupación sobre la reducción de los márgenes en el sector tecnológico afectaba a empresas como Apple.

El metal amarillo también se vio sometido a presión, después de que los datos publicados el miércoles mostraran que el mercado laboral estadounidense comenzó 2026 con una base más sólida de lo esperado, lo que reforzó la opinión de que los dirigentes monetarios podrían mantener los tipos elevados durante más tiempo.

Los inversores esperan ahora los datos sobre la inflación, que se publicarán más tarde en el día, para obtener más pistas sobre la trayectoria de la política monetaria de la Fed, que actualmente prevé dos recortes de 25 puntos básicos este año, el primero de ellos en junio. El oro, que no genera rendimiento, suele comportarse bien en entornos de tipos de interés bajos.

Por otra parte, el oro pasó a cotizar con descuento en India esta semana por primera vez en un mes, debido a la moderada demanda, en un momento en que la volatilidad de los precios desalentó a los compradores, mientras que el mercado chino registró una demanda sólida a medida que se acercan las celebraciones del Año Nuevo Lunar. La plata al contado subía un 1,5%, hasta los US$76,31 por onza, recuperándose de la caída del 11% del jueves, aunque se mantenía en camino de registrar una pérdida semanal del 2,1%. El platino al contado se revalorizaba un 0,9%, hasta los US$2.018,44 por onza, mientras que el paladio subía un 2,2% hasta los US$1.652,31. Ambos metales se encaminaban hacia pérdidas semanales. (Información de Ishaan Arora; edición de Rashmi Aich, Sherry Jacob-Phillips y Ronojoy Mazumdar; edición en español de Paula Villalba)