Metales preciosos: el oro se toma un respiro mientras los inversores esperan orientaciones de la Fed

Por Ishaan Arora

15 sep (Reuters) - El oro operaba plano el lunes, ya que los inversores se abstenían de hacer grandes apuestas antes de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos de esta semana, en la que se espera que el banco central recorte las tasas de interés y ofrezca más información sobre el ritmo de la flexibilización.

* El oro al contado cotizaba a US$3641,19 por onza, a las 0742 GMT. El lingote subió un 1,6% la semana pasada, alcanzando un máximo histórico de US$3673,95 el martes.

* Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre bajaban un 0,2%, a US$3679,20.

* "Se espera ampliamente que la Reserva Federal lleve a cabo un recorte de tasas de 25 puntos básicos. Sin embargo, persisten las dudas sobre el tono que adoptará Jerome Powell en sus comentarios al final de la reunión y la orientación que proporcionará para futuras decisiones políticas", dijo Ricardo Evangelista, analista senior de ActivTrades.

* La semana pasada, los datos mostraron que los precios al consumo en Estados Unidos aumentaron al máximo en siete meses en agosto, en medio de mayores costos de la vivienda y los alimentos, aunque un aumento en las primeras solicitudes de prestaciones por desempleo la semana pasada mantuvo a la Reserva Federal en camino de recortar las tasas el miércoles.

* Los operadores prevén un recorte casi seguro de 25 puntos básicos (pb) de la tasa de interés oficial de la Reserva Federal al término de la reunión de dos días el 17 de septiembre, con una pequeña posibilidad de reducción de 50 pb, según la herramienta FedWatch de CME.

* Los lingotes, que no rinden intereses y a menudo son considerados un activo de refugio seguro en un contexto de incertidumbre generalizada, tienden a comportarse bien en un entorno de tasas de interés bajas.

* La reunión de la Fed se produce en medio de desafíos, incluyendo una disputa legal sobre su liderazgo y los esfuerzos del presidente estadounidense Donald Trump para ejercer un mayor control sobre la política de tasas de interés y el papel más amplio del banco central.

* Entre otros metales preciosos, la plata al contado subía un 0,1% a US$42,21 la onza, el platino ganaba un 1% a US$1404,72 y el paladio sumaba un 1,1% a US$1209,80. (Reporte de Ishaan Arora en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)