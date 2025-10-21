Metales preciosos: el oro se toma una pausa tras alza récord, atención se centra en inflación de EEUU

Por Anmol Choubey

21 oct (Reuters) - El precio del oro caía más de un 2% el martes, ya que los inversores tomaban ganancias después de que el metal alcanzó otro máximo histórico en la sesión anterior, impulsado por las expectativas de recortes de las tasas de interés en Estados Unidos y la fuerte demanda de refugio.

* El oro al contado bajaba un 2,3%, a US$4256,19 dólares la onza a las 1015 GMT, tras haber alcanzado el lunes un máximo histórico de US$4381,21. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre caían un 2,1% a US$4269,60 la onza.

* El índice dólar subía un 0,3%, encareciendo el lingote para los tenedores de otras divisas.

* La combinación de la incertidumbre geopolítica y económica, las compras sostenidas de los bancos centrales, la fuerte demanda de inversión y los recortes previstos de las tasas de interés en Estados Unidos han hecho subir al oro un 63% este año.

* La atención de los inversores se centra ahora en los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos, que se publicarán el viernes. Se espera que los datos muestren un aumento interanual del 3,1% en septiembre, lo que reforzará las expectativas del mercado de que la Reserva Federal baje las tasas de interés en 25 puntos básicos en su reunión de la semana que viene.

* El oro, un activo sin rendimiento, tiende a beneficiarse de un entorno de tipos bajos.

* Las acciones asiáticas subieron el martes, alentadas por las esperanzas de una relajación de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, en tanto, el Nikkei japonés avanzó mientras Sanae Takaichi se preparaba para convertirse en la próxima primera ministra del país, presionando al yen.

* Por otra parte, la plata al contado caía casi un 4,3% a US$50,31 la onza, el platino cedía un 3,4% a US$1583,38 y el paladio perdía un 4,4% a US$1430,04 dólares.

* El aumento de los flujos de plata desde Estados Unidos y China hacia el mercado al contado de Londres ha aliviado las restricciones de liquidez en el mayor centro de metales preciosos extrabursátiles del mundo, según operadores y analistas. (Reporte de Anmol Choubey e Ishaan Arora en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)