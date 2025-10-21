Metales preciosos: el oro se toma una pausa tras alza récord, la atención se centra en inflación de EEUU

Por Anmol Choubey

21 oct (Reuters) -

El precio del oro anotó su mayor caída diaria en cinco años el martes, ya que los inversores recogieron beneficios después de que las expectativas de recortes de las tasas de interés de Estados Unidos y la demanda sostenida de refugio seguro llevaran al metal amarillo a un máximo histórico en la sesión anterior.

* El oro al contado bajó un 4,9% hasta un mínimo de una semana de US$4143 la onza a las 1549 GMT, su mayor caída desde agosto de 2020.

* Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre cayeron un 4,7% a US$4155 la onza.

* Los precios alcanzaron un máximo histórico de US$4381,21 el lunes y han ganado alrededor de un 60% este año, impulsados por la incertidumbre geopolítica y económica, las apuestas de recorte de tipos y las compras sostenidas de los bancos centrales.

* "Hasta ayer se compraba oro en las caídas, pero el brusco aumento de la volatilidad en los máximos de la semana pasada invita a la cautela y puede fomentar al menos la recogida de beneficios a corto plazo", declaró Tai Wong, operador independiente de metales.

* El índice dólar subió un 0,4%, encareciendo los lingotes para los tenedores de otras divisas.

* "La mejora del apetito por el riesgo en el mercado general a principios de esta semana es bajista para los metales seguros", dijo en una nota Jim Wyckoff, analista de Kitco Metals.

* Los analistas de Citi dijeron en una nota que esperan que el fin del actual cierre del gobierno de Estados Unidos, así como los anuncios de acuerdos comerciales EEUU-China podrían contribuir a que los precios del oro se consoliden en las próximas dos o tres semanas.

* La plata al contado cayó un 6,8%, hasta US$48,89 la onza.

* "La plata está tropezando mal hoy y ha arrastrado a todo el complejo a la baja", dijo Wong.

* Por su parte el platino cedió un 5,4% a US$1550,10 y el paladio perdió un 5,1% a US$1425,19.

(Reporte de Noel John y Sherin Elizabeth Varghese en Bengaluru; información adicional de Kavya Balaraman. Editado en Español por Ricardo Figueroa y Natalia Ramos)