METALES PRECIOSOS-El oro sigue cerca de 4.600 dólares la onza, mientras se recogen beneficios

Por Ishaan Arora

13 ene (Reuters) -

El precio del oro bajaba el martes, mientras los inversores beneficios después de que el metal precioso ⁠alcanzara el récord de los 4.600 ⁠dólares la onza en la última sesión, una mayor incertidumbre geopolítica y económica. El oro al contado cotizaba un 0,3% por debajo de los 4.593,81 dólares la onza ⁠a las 0646 ‌GMT, ​mientras que los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero cedían un 0,6% hasta los ​4.587,10 dólares.

"Probablemente haya algunas personas reservando beneficios a corto plazo, pero como vimos ayer, la ‌caída en horas de Asia podría comprarse con bastante ‌rapidez", dijo Kyle Rodda, analista de mercado ​senior de Capital.com.

El lingote subía más de un 2% para alcanzar un máximo histórico de 4.629,94 dólares en la sesión anterior después de que el Gobierno del presidente de EEUU, Donald Trump, abriera una investigación penal al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

Alimentando aún más las preocupaciones geopolíticas, el presidente Trump dijo el lunes que cualquier país que haga negocios con Irán se enfrentará a un arancel del 25% sobre el comercio con ⁠EEUU, mientras Washington sopesa su respuesta a la represión de las mayores protestas antigubernamentales en años en la nación exportadora de ​petróleo.

Los disturbios de Irán se producen mientras Trump de Estados Unidos a nivel internacional, después de haber capturado al presidente venezolano Nicolás Maduro, y discute la adquisición de Groenlandia por compra o por la fuerza.

Los activosrendimiento tienden a ir bien en un entorno de tipos de interés bajos y cuando los riesgos geopolíticos o económicos se disparan.

Citi elevó sus objetivos de precios a tres meses ⁠a 5.000 dólares la onza para el oro y 100 dólares la onza para la plata, respectivamente, señalando ​el fuerte impulso de la inversión y la multitud de impulsores alcistas que ahora es probable que permanezcan intactos durante el primer trimestre.

"La actual escasez en el mercado físico de la plata y los metales del grupo ‍del platino también podría empeorar marginalmente a corto plazo debido a un posible retraso en las decisiones arancelarias de la Sección 232, que eventualmente plantean grandes riesgos binarios sobre los flujos comerciales y los precios", dijo Citi en una nota. La plata al contado descendía un 0,1%, a 84,86 dólares la onza, tras alcanzar el lunes un ​máximo histórico de 86,22 dólares. El platino al contado perdía un 1,9%, hasta 2.299,20 dólares la onza, tras alcanzar un máximo histórico de 2.478,50 dólares el 29 de diciembre. El paladio retrocedía un 2,6%, hasta 1.793,0 dólares la onza. (Información de Ishaan Arora en ‍Bengaluru; edición de Sumana Nandy, Ronojoy Mazumdar y Harikrishnan Nair; editado en español por Patrycja Dobrowolska)