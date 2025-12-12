METALES PRECIOSOS: El oro sigue en máximos de siete semanas y la plata roza máximos históricos

Por Ishaan Arora

Los precios del oro se mantenían cerca de máximos de siete semanas el viernes, apoyados por las expectativas de más recortes de los tipos de interés el próximo año después de que la Reserva Federal de Estados Unidos se opusiera a las apuestas del mercado de línea dura, mientras que la plata seguía justo por debajo del máximo histórico del jueves.

El oro al contado caía un 0,3%, hasta los US$4.270,89 la onza a las 0524 GMT, pero se encaminaba a una subida semanal del 1,8%, tras alcanzar el jueves su máximo desde el 21 de octubre.

Los futuros del oro estadounidense cedían un 0,3%, hasta los US$4.302,10.

El dólar se encaminaba a su tercera caída semanal consecutiva, lo que abarataría los lingotes para los compradores extranjeros.

"El ánimo en el oro es bastante positivo y los inversores se están guiando por el hecho de que el mercado sigue proyectando dos recortes de tipos el año que viene, a pesar de que el gráfico de puntos sugiere solo uno", dijo Soni Kumari, analista de ANZ.

El miércoles, la Reserva Federal aplicó su tercer recorte de tipos de 25 puntos básicos del año en una decisión dividida, y los inversores consideraron que su comunicado y los comentarios del presidente Jerome Powell eran menos restrictivos, ya que los responsables indicaron que cualquier flexibilización adicional dependería de señales más claras de enfriamiento de la inflación y de un mercado laboral más blando.

La semana pasada, las solicitudes de subsidio de desempleo en Estados Unidos registraron el mayor aumento en casi cuatro años y medio, aunque no se consideró que el incremento indicara un debilitamiento significativo de las condiciones del mercado laboral.

Los activos sin rendimiento, como el oro, tienden a beneficiarse en entornos de tipos de interés bajos, y los inversores esperan ahora el dato de nóminas no agrícolas de EEUU de la próxima semana para obtener más pistas sobre la política monetaria de la Reserva Federal.

La plata al contado se mantenía estable en US$63,57 la onza, tras haber alcanzado un récord de US$64,31 el jueves, encaminándose a una subida semanal del 9,2%.

Los precios se han duplicado con creces este año, impulsados por la firme demanda industrial, la reducción de las existencias y la inclusión del metal blanco en la lista de minerales críticos de Estados Unidos.

Las entradas de fondos cotizados, la escasez física y las perspectivas de recorte de tipos de la Reserva Federal son factores favorables, y desde el punto de vista técnico existe una ruptura al alza que apunta a US$75 para la plata, dijo Ajay Kedia, director de Kedia Commodities, en Mumbái.

Por otra parte, el platino se mantenía estable, en US$1.695,06, mientras que el paladio subía un 1,6%, hasta US$1.507,28. Ambos se encaminaban a una subida semanal.

