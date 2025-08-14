Metales preciosos: el oro sigue subiendo gracias a las esperanzas de un recorte de tipos de la Fed

Por Brijesh Patel

14 ago (Reuters) -

El oro ampliaba sus ganancias a una tercera sesión consecutiva el jueves, apoyado por las crecientes expectativas de un recorte de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos en septiembre tras unos datos de inflación moderados, que también pesaron sobre el dólar. El oro al contado subía un 0,2% hasta los US$3359,81 por onza a las 0410 GMT. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre subían un 0,3% a US$3408,50.

"Los mercados están valorando la posibilidad de que la Fed recorte 50 puntos básicos en septiembre. Por tanto, el dólar se debilita, el oro sube y las rentabilidades también bajan", dijo Kyle Rodda, analista de mercados financieros de Capital.com.

"La configuración técnica del oro parece realmente constructiva. La tendencia sigue siendo alcista. Solo necesitamos que el mercado supere el nivel de US$3400 de forma sostenida". El dólar languidecía cerca de mínimos de varias semanas frente a sus competidores, lo que abarataba el oro para los tenedores de otras divisas. La rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se mantenía cerca de mínimos de una semana.

Los precios al consumo en EEUU subían solo marginalmente en julio, reforzando las expectativas de un recorte de tipos de la Fed el mes que viene, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que hay muchas posibilidades de que el banco central opte por una reducción de 50 puntos básicos. Según los datos recopilados por LSEG (London Stock Exchange Group), los operadores consideran casi seguro un recorte el 17 de septiembre, e incluso ofrecen un 6% de probabilidades de un recorte de medio punto sobredimensionado.

prospera en un entorno de tipos de interés bajos.

Los inversores están a la espera de los datos económicos de EEUU que se publicarán esta semana, como el índice de precios a la producción, las solicitudes semanales de subsidio de desempleo y los datos de ventas minoristas, en busca de pistas sobre la senda de tipos de la Reserva Federal.

En el frente geopolítico, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo que advirtió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, antes de sus conversaciones con Vladimir Putin, que el líder ruso estaba "fanfarroneando" sobre su deseo de poner fin a la guerra. En otros mercados, la plata al contado ganaba un 0,1% hasta US$38,56 la onza, el platino bajaba un 0,2% hasta US$1337,12 y el paladio subía un 1,5% hasta US$1139,32. (Información de Brijesh Patel en Bengaluru; edición de Sumana Nandy y Subhranshu Sahu; editado en español por Patrycja Dobrowolska)