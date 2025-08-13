Metales preciosos: El oro sube al aumentar las expectativas de rebajas de tipos tras el IPC de EEUU

Por Brijesh Patel

13 ago (Reuters) - El oro subía el miércoles, apoyado por un dólar más débil después de que los leves datos de inflación de Estados Unidos cimentaran las apuestas de un recorte de tipos de interés en septiembre, mientras los inversores esperaban las conversaciones de esta semana entre EEUU y Rusia sobre la guerra en Ucrania. El oro al contado subía un 0,2%, hasta los US$3351,46 dólares por onza, a las 0447 GMT. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre se mantenían estables en US$3399,60.

"La caída del dólar permitió un rebote moderado del precio del oro, con el metal precioso oscilando en torno al nivel de los US$3350 antes de la reunión Trump-Putin del viernes", dijo Tim Waterer, analista jefe de mercado de KCM Trade.

"Si la reunión en Alaska no resuelve nada y la guerra en Ucrania continúa, el oro podría volver a acercarse a los US$3400 una vez más". La cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, "es un ejercicio de escucha para el presidente", dijo la Casa Blanca el martes, moderando las expectativas de un rápido acuerdo de alto el fuego entre Rusia y Ucrania. Los datos publicados el martes mostraron que el Índice de precios de consumo (IPC) de Estados Unidos subía un 0,2% en julio, tras un incremento del 0,3% en junio. En términos interanuales, el IPC avanzaba un 2,7%. El índice del dólar prolongaba las caídas, lo que hace que los activos denominados en dólares sean más asequibles para los tenedores de otras divisas. Los mercados valoran en un 90% la posibilidad de que la Reserva Federal recorte los tipos en septiembre, y se espera al menos un recorte adicional para finales de año. En un entorno de tipos de interés bajos, el oro, que no ofrece rendimientos, prospera. Para aliviar las tensiones comerciales en el mercado, Estados Unidos y China han prorrogado una tregua arancelaria durante otros 90 días, evitando la imposición de aranceles de tres dígitos sobre los productos de la otra parte.

Los inversores están pendientes de los datos económicos estadounidenses que se publicarán esta semana, como el índice de precios a la producción, las solicitudes semanales de subsidio de desempleo y las ventas minoristas. Por otra parte, la plata al contado subía un 0,8% hasta US$38,17 la onza, el platino bajaba un 0,1% hasta US$1335,82 y el paladio se mantenía estable en US$1129,37. (Información de Brijesh Patel en Bengaluru; edición de Sherry Jacob-Phillips y Subhranshu Sahu; editado en español por Patrycja Dobrowolska)