METALES PRECIOSOS: El oro sube ante aversión al riesgo pese a sólido dato de empleo en EEUU

(Actualiza cotizaciones por la tarde)

Por Noel John

5 nov (Reuters) - El precio del oro ganaba más de un 1%, el miércoles, impulsado por la aversión de los inversores a los activos de mayor riesgo a pesar de los datos de empleo privado en Estados Unidos, que superaron las expectativas.

* A las 1557 GMT, el oro al contado subía un 1,2%, a US$3.977,94 la onza, y los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre avanzaban un 0,7%, a US$3.989,80.

* "El oro y la plata subieron a pesar del informe de empleo privado de ADP, que superó las expectativas y es el mejor indicador general de empleo dado el cierre del Gobierno. Esto debería tranquilizar a los inversores alcistas, que se sorprendieron de que los metales cayeran junto con los activos de riesgo ayer", comentó Tai Wong, operador independiente de metales.

* El empleo privado en Estados Unidos aumentó en 42.000 puestos de trabajo el mes pasado, por sobre la estimación de Reuters de un aumento de 28.000, según el informe de empleo de ADP publicado el miércoles. Un mercado laboral sólido suele reducir la probabilidad de recortes de tasas de interés e incluso puede mantenerlas altas durante más tiempo.

* Las acciones cayeron el miércoles, retrocediendo desde máximos históricos ante el temor de que los mercados bursátiles se hayan sobrevalorado.

* La Reserva Federal recortó las tasas la semana pasada y su presidente, Jerome Powell, afirmó que podría ser la última reducción de los costos de endeudamiento del año. Los actores del mercado ven ahora un 72% de posibilidades de una rebaja de tipos en diciembre, frente a más del 90% antes de las palabras de Powell, según mostró la herramienta FedWatch de CME.

* Las miradas estarán puestas también en la audiencia que tendrá lugar hoy ante la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la legalidad de los aranceles del presidente Donald Trump, después de que un tribunal inferior dictaminara que el gobierno se había extralimitado en sus funciones al imponer gravámenes amparándose en una ley de emergencia.

* En otros metales preciosos, la plata al contado subía un 2,2%, a US$48,14 la onza; el platino ganaba un 1%, a US$1.551,40; y el paladio avanzaba un 2%, a US$1.419. (Editado en español por Carlos Serrano)