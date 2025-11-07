METALES PRECIOSOS: El oro sube ante caída del dólar y apuestas de recorte de tipos en EEUU

Por Ishaan Arora

7 nov (Reuters) -

El oro subía el viernes ante la caída del dólar, después de que los informes de empleo del sector privado de EE. UU. señalaran la debilidad del mercado laboral del país y aumentaran las expectativas de un nuevo recorte de los tipos de interés en EE. UU., mientras que el prolongado cierre de la Administración también impulsó la demanda de activos refugio.

El oro al contado subía un 0,5%, hasta los US$3.996,67 por onza, a las 05:37 GMT, pero se encaminaba a una pérdida semanal del 0,2%. El lingote ha caído un 9% desde que alcanzó un máximo histórico de US$4.381,21 el 20 de octubre.

Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre subían un 0,3%, a US$4.004,0 la onza.

La economía estadounidense perdió puestos de trabajo en octubre, especialmente en los sectores gubernamental y minorista, mientras que las medidas de reducción de costes y la adopción de inteligencia artificial por parte de las empresas provocaron un aumento de los anuncios de despidos, según mostraron los datos el jueves.

"Los datos de empleo privado siguen indicando que es probable un recorte de tipos en diciembre y por eso los precios del oro están recibiendo algún tipo de apoyo", dijo Soni Kumari, estratega de materias primas de ANZ.

El dólar retrocedió, liderando las caídas entre las principales divisas, ya que los inversores, a falta de datos oficiales sobre el mercado laboral estadounidense, aprovecharon las señales de debilidad de las encuestas del sector privado.

La debilidad del mercado laboral suele aumentar las probabilidades de recortes de tipos.

Los agentes del mercado ven ahora un 69% de posibilidades de que la Reserva Federal recorte los tipos en diciembre, frente al 60% de la sesión anterior. La Fed recortó los tipos de interés la semana pasada y su presidente, Jerome Powell, sugirió que podría ser la última reducción de los costes de endeudamiento del año.

La atención se centra ahora en las cifras macroeconómicas y en cuándo terminará el cierre de EE. UU., lo que también está ayudando a la demanda de refugio para el oro, añadió Kumari.

El estancamiento en el Congreso ha provocado el cierre de la Administración estadounidense más largo de la historia, lo que ha obligado a los inversores y a la Reserva Federal, dependiente de los datos, a confiar en los indicadores del sector privado.

El oro que no ofrece rendimiento suele funcionar bien en un entorno de tipos de interés bajos y en momentos de incertidumbre económica.

Por otra parte, la plata al contado subía un 1% a US$48,46 la onza, pero se encaminaba a una pérdida semanal del 0,4%, el platino avanzaba un 0,2% a US$1.544,15, pero se encaminaba a una pérdida semanal del 1,3%, y el paladio se revalorizaba un 0,5% a US$1.381,75, pero se encaminaba a una pérdida semanal del 2,7%.

(Información de Ishaan Arora en Bengaluru; edición de Rashmi Aich y Sherry Jacob-Phillips; edición en español de María Bayarri Cárdenas)