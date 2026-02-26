METALES PRECIOSOS-El oro sube ante la debilidad del dólar; Irán y EEUU, en el punto de mira

Por Ishaan Arora

26 feb (Reuters) -

Los precios del oro subían ligeramente el jueves, impulsados por la debilidad del dólar y la demanda de ‌activos refugio ante la incertidumbre ‌sobre ⁠la política arancelaria de Estados Unidos y las conversaciones entre EEUU e Irán. El oro al contado subía un 0,4% hasta situarse en 5.192,28 dólares la onza, a ​las 0500 ⁠GMT. El ⁠oro alcanzó el martes su máximo en más de tres semanas. Los futuros del oro estadounidense ​para entrega en abril bajaban un 0,3%, hasta los 5.208,80 dólares.

"La evolución de los precios ‌refleja una revalorización de la incertidumbre sobre las nuevas políticas (aranceles), ​las preocupaciones geopolíticas y la debilidad del ​dólar", dijo Christopher Wong, estratega de OCBC.

"Es probable que se produzca una consolidación bidireccional mientras los mercados digieren las noticias geopolíticas, los movimientos del dólar, las sorpresas arancelarias y la incertidumbre sobre la política de la Fed".

El dólar comenzó el día a la defensiva, ya que los beneficios mejores de lo esperado de ​Nvidia impulsaron la confianza de los inversores, mientras que los mercados esperaban detalles sobre los últimos aranceles estadounidenses a las importaciones.

Un dólar más débil ⁠abarata el oro, que se negocia en dólares, para los tenedores de otras divisas.

El tipo arancelario de EEUU para algunos ‌países aumentará al 15% o más desde el 10% recién impuesto, dijo el miércoles el representante comercial de EEUU, Jamieson Greer, sin nombrar a ningún socio comercial específico ni dar más detalles.

Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados esperan actualmente tres recortes de tipos de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal este año.

Los inversores esperaban los datos semanales sobre las solicitudes de subsidio por ‌desempleo, que se publicarán más tarde, para obtener más pistas sobre la trayectoria de la política monetaria de ⁠la Fed.

Irán y EEUU tienen previsto celebrar este jueves en Ginebra la última ronda ‌de conversaciones destinadas a resolver su prolongada disputa nuclear y evitar nuevos ataques estadounidenses ⁠contra Irán tras un refuerzo militar a gran escala.

Mientras tanto, Deutsche Bank ⁠señaló que los metales blancos han vuelto a superar al oro. "Esto respalda nuestra previsión de que la plata alcance los 100 dólares por onza este año, basándonos en una relación oro-plata de 60", dijo el banco en una nota fechada el miércoles. La plata al contado bajaba un 0,1% hasta ‌los 89,29 dólares por onza, tras alcanzar el ​miércoles su máximo en tres semanas. El platino al contado avanzaba un 0,3% hasta los 2.292,83 dólares por onza, mientras que el paladio perdía un 0,2% hasta los 1.791,79 dólares. Ambos metales alcanzaron máximos de tres semanas en la sesión anterior. (Información de Ishaan ‌Arora; edición de Subhranshu Sahu y Rashmi Aich; edición en español de María Bayarri Cárdenas)