METALES PRECIOSOS El oro sube ante la debilidad del dólar y la bajada de los rendimientos

Por Sherin Elizabeth Varghese

15 dic (Reuters) -

El oro se mantenía el lunes cerca de máximos de más de siete semanas por la debilidad del dólar y la bajada de los rendimientos en Estados Unidos y a la espera de los datos clave de empleo, mientras que la plata subía, pero se mantenía ligeramente por debajo del máximo histórico del viernes.

El oro al contado avanzaba un 1% hasta los US$4.344,40 la onza a las 0656 GMT. El lingote alcanzaba el viernes su nivel más alto desde el 21 de octubre. Los futuros del oro estadounidenses subían un 1,1%, hasta US$4.377,40 la onza. El dólar se mantenía cerca de los mínimos de dos meses alcanzados la semana pasada, lo que aumentó el atractivo del oro para los compradores extranjeros, mientras que la rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense de referencia a 10 años descendía.

"Es probable que el oro se mantenga en una buena posición de cara a las nóminas no agrícolas de EEUU, mientras las pruebas de la atonía del mercado laboral mantendrían los rendimientos de la parte delantera limitados y el dólar débil, apoyando un impulso hacia los US$4.380-4.440 tras un firme rebote desde la zona de soporte de US$4.243", dijo Kelvin Wong, analista de mercado de OANDA.

Los mercados siguen centrados en las perspectivas de la política monetaria de la Reserva Federal, después de que el banco central estadounidense recortara los tipos en 25 puntos básicos la semana pasada en una inusual decisión dividida, al tiempo que señalaba una probable pausa, en un momento en que la inflación sigue estancada y las perspectivas laborales son inciertas.

Dos responsables de la Reserva Federal que discreparon afirmaron que la inflación seguía siendo demasiado alta para justificar una política más flexible. En la actualidad, los inversores prevén dos recortes de tipos el año que viene, y el informe de empleo de esta semana en EEUU se considera una prueba clave de estas expectativas.

Los activos sin rendimiento, como el oro, suelen beneficiarse de un entorno de tipos de interés más bajos.

La medida de India de permitir que los fondos de pensiones inviertan en ETF de oro y plata podría aumentar la participación institucional, dijo ANZ en una nota.

"Creemos que esta regulación puede impulsar la confianza y fortalecer el sentimiento de los inversores, apoyando mayores asignaciones en todas las carteras".

La plata al contado avanzaba un 2%, hasta US$63,23 la onza. El viernes alcanzó un máximo histórico de US$64,65, antes de cerrar con una fuerte caída.

A pesar de una subida de más del 115% en lo que va de año, ANZ señaló los riesgos a la baja, basándose en la probabilidad de una exención arancelaria de EEUU que podría aliviar la escasez de oferta y las elevadas valoraciones frente al oro que podrían provocar la rotación de los fondos. El platino al contado perdía un 0,4%, hasta US$1.738,23, mientras que el paladio avanzaba un 2,9%, hasta US$1.531,28 la onza.

