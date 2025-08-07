Metales preciosos: El oro sube ante los aranceles de Trump a India y la demanda de activos refugio

Por Anushree Mukherjee

7 ago (Reuters) - El oro subía el jueves, apoyado por una renovada demanda de refugio seguro después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impusiera un arancel adicional del 25% a las importaciones indias, una decisión que intensifica las fricciones comerciales. El oro al contado subía un 0,3%, a US$3378,18 la onza, a las 0452 GMT. Los futuros del oro estadounidense ganaban un 0,4%, a US$3445,60.

"Trump ha estado soltando nuevas amenazas arancelarias, lo que está manteniendo al oro en el tablero como una jugada defensiva para los inversores", dijo Tim Waterer, analista jefe de mercado de KCM Trade. "El oro se está moviendo hacia el umbral psicológico de los US$3400 y los activos de riesgo se están manteniendo un poco desestabilizados por las constantes proclamaciones arancelarias del presidente estadounidense". Trump aplicó el miércoles un arancel adicional del 25% a las importaciones de productos indios, con el argumento de la continua compra de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi, lo que profundiza en la brecha comercial entre los dos países después de que las conversaciones llegaran a un punto muerto. El nuevo impuesto a la importación, que entrará en vigor 21 días después del 7 de agosto, elevará los aranceles sobre algunas exportaciones indias hasta el 50%, que se encuentra entre los más altos aplicados a cualquier socio comercial de Estados Unidos.

Trump también dijo que Estados Unidos impondrá un arancel de alrededor del 100% a las importaciones de semiconductores, pero ofreció una gran exención: no se aplicará a las empresas que están fabricando en Estados Unidos o se han comprometido a hacerlo.

(Información de Anushree Mukherjee y Brijesh Patel en Bengaluru; edición de Sumana Nandy y Sonia Cheema; edición en español de Jorge Ollero Castela)