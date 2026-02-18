METALES PRECIOSOS-El oro sube antes de las actas de la Fed tras tocar su mínimo en una semana

Por Pablo Sinha

18 feb (Reuters) -

Los precios del oro subían el miércoles en un mercado con baja liquidez, recuperándose de los mínimos de una ‌semana alcanzados en la sesión ‌anterior, ⁠mientras los mercados esperan la publicación de las actas de la reunión de enero de la Reserva Federal para obtener pistas sobre las perspectivas de los tipos de ​interés. El oro al ⁠contado ⁠avanzaba un 1,1%, hasta los 4.931,61 dólares por onza, a las 0627 GMT, tras caer más ​de un 2% el martes. Los futuros del oro estadounidense para entrega en abril ganaban un ‌0,9%, hasta los 4.950,20 dólares.

"Los precios del oro se ​están apoyando hoy por encima de ​los 4.850 dólares... se trata de un rebote técnico" tras la caída de los precios en la sesión anterior debido al alivio de la tensión geopolítica, dijo Ajay Kedia, director de Kedia Commodities, en Mumbái.

Los inversores están a la espera de las actas de la Fed de enero, añadió.

Los inversores también analizarán el Estados Unidos correspondiente ​a diciembre, que se publicará el viernes, en busca de más indicios sobre la posible evolución de los tipos de interés este año.

Actualmente, ⁠los mercados esperan que la Fed recorte los tipos en junio, según la herramienta FedWatch de CME.

El oro, que no ‌genera rendimiento, tiende a comportarse bien en entornos de tipos de interés bajos.

La Fed podría aprobar "varias" bajadas de tipos más este año si la inflación vuelve a descender hasta el objetivo del 2%, según dijo el martes el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee.

Por otro lado, el gobernador de la Fed Michael Barr dijo que podría producirse otra bajada de tipos más adelante, teniendo en cuenta los ‌riesgos actuales para las perspectivas de inflación en Estados Unidos.

En el ámbito geopolítico, Irán y Estados Unidos ⁠llegaron el martes a un acuerdo sobre los "principios rectores" de las negociaciones nucleares, pero eso no ‌significa que el acuerdo sea inminente, según dijo el ministro de Asuntos Exteriores iraní.

Mientras ⁠tanto, el presidente estadounidense, Donald Trump, está presionando a Kiev para ⁠que actúe con rapidez para alcanzar un acuerdo, mientras Ucrania y Rusia mantienen conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos en Ginebra.

"Espero que las subidas sigan siendo limitadas y que los alcistas apoyen las ventas, lo que debería mantener el oro entre 4.700 y 5.100 dólares a corto plazo", dijo ‌Matt Simpson, analista de StoneX. La plata al contado ​subía un 2,9%, hasta los 75,58 dólares por onza, tras caer más del 5% el martes. El platino al contado avanzaba un 2%, hasta los 2.047,75 dólares por onza, mientras que el paladio se revalorizaba un 2,4%, hasta los 1.722,22 dólares. (Información de Pablo Sinha ‌en Bangalore; edición de Sumana Nandy y Ronojoy Mazumdar; edición en español de Paula Villalba)