Metales preciosos: el oro sube con el foco en los datos de inflación de EEUU

Por Brijesh Patel

12 ago (Reuters) - Los precios del oro subían el martes, después de una fuerte caída en la sesión anterior, mientras los inversores esperaban los datos de inflación de Estados Unidos que pudieran ofrecer más información sobre la trayectoria de recorte de tipos de la Reserva Federal. El oro al contado subía un 0,3%, a US$3354,91 la onza, a las 0453 GMT. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre se mantenían estables en US$3405,40 dólares.

El oro caía un 1,6% el lunes, mientras que los futuros descendían más de un 2%, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que no se impondrán aranceles a los lingotes de oro importados, aliviando el nerviosismo en el mercado.

“Los agentes del mercado ahora se centrarán definitivamente en el próximo recorte de tasas de la Fed, que ha sido más o menos descontado para septiembre. Si empezamos a ver que los datos del IPC subyacente se sitúan ligeramente por debajo de lo esperado, eso podría apoyar aún más las expectativas de recorte de tipos”, dijo Kelvin Wong, analista de mercado de OANDA.

“Eso podría reducir el coste de mantener el oro y el rendimiento a largo plazo del Tesoro estadounidense a 10 años aún se mantiene por debajo de cierto nivel de resistencia clave, por lo que eso podría apoyar realmente los precios del oro”, añadió.

Todas las miradas están puestas en los datos del índice de precios al consumo de Estados Unidos, que se publicarán a las 1230 GMT. Los economistas consultados por Reuters prevén que el IPC subyacente suba un 0,3% en julio, lo que elevaría la tasa anual al 3%, lejos del objetivo de la Reserva Federal del 2%.

Según la herramienta FedWatch de CME, los operadores valoran en un 85% la posibilidad de que la Reserva Federal recorte los tipos el mes que viene. El oro suele tener un buen comportamiento en periodos de incertidumbre y en un entorno de tipos de interés bajos.

Los operadores parecían mostrar escasa reacción al comentario de un representante de la Casa Blanca de que Trump firmó un decreto el lunes para ampliar la pausa en los aranceles estadounidenses significativamente más altos sobre las importaciones chinas por otros 90 días. En otros mercados, la plata al contado ganaba un 0,7%, hasta US$37,88 la onza, el platino avanzaba un 0,3%, hasta US$1330,25 dólares, y el paladio crecía un 0,9%, hasta US$1145,47 dólares. (Información de Brijesh Patel en Bengaluru; edición de Sherry Jacob-Phillips y Subhranshu Sahu; edición en español de Paula Villalba)